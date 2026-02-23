Video | ¿Le pide pista a Lorenzo en la Selección? Así fue el doblete de Álvaro Angulo con Pumas en México

A pesar de los problemas de orden público que vive México por la muerte de alias El Mencho, durante el domingo se disputó un partido de la liga de ese país donde el lateral izquierdo colombiano, Álvaro Angulo, fue protagonista principal. En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas vencieron 2-0 al Monterrey. El defensa criollo firmó un doblete para darle el triunfo a los Pumas. Los felinos universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, llegaron a 15 puntos para colocarse en el tercer lugar de la clasificación, y además siguen invictos.

El primer gol del futbolista criollo, quien parece pedir pista a Néstor Lorenzo para que lo tenga entre los posibles convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026, llegó al minuto 9 del partido. El colombiano recibió, dentro del área, un centro de un compañero y, sin dejar caer la pelota, pateó de zurda, poniéndola del otro lado del arco.

Festejó con tranquilidad. Sus compañeros fueron a abrazarlo. El arquero tico Keylor Navas se vio contento por el gol. Pero más feliz se vieron todos cuando llegó, a los 23 minutos de la primera parte, la segunda anotación del partido. Fue después de un tiro de esquina. El arquero rival dejó un rebote dentro del área. Angulo pateó y lo mandó a guardar.

“No era fácil ganar ante una plantilla importante de mucha jerarquía ofensiva, y nosotros encontramos el balance. Hoy el equipo hizo un partido serio sabiendo las virtudes y debilidades nuestras y también las del rival”, comentó Efraín Juárez.

Los Rayados del entrenador español Domènec Torrent se quedaron con 10 unidades en la novena posición. “Soy consciente de que tenemos equipo para dar mucho más, esta plantilla está diseñada para marcar goles, para atacar y tener el balón; pero también hay que estar conscientes de que enfrentamos a un equipo que está en forma, con unas ideas muy claras y muy sobrio en defensa y en ataque”, dijo por su lado Torrent.