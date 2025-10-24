Lamine Yamal acusa al Real Madrid de robar y Mbappé responde con récord histórico; ¿quién ganará el clásico?

El clásico español del domingo 26 de octubre (10:15 a. m., señal de Disney+ y ESPN) promete ser mucho más que un enfrentamiento entre FC Barcelona y Real Madrid en los 90 minutos. Será una guerra de provocaciones, ambiciones y récords. Porque mientras Barcelona avanza con su “joya” disparando frases, en el lado blanco Kylian Mbappé alarga su trayectoria con récords impresionantes.
La confianza del culé, y el trabajo silencioso del líder francés por el lado de los merengues, serán determinantes el domingo, cuando el pitazo inicial suene. Le contamos cómo llegan los equipos al clásico y qué es lo que está pasando con las estrellas de ambos clubes.