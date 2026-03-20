“Hacemos un llamado a los aficionados rivales para que cumplan las normas y no reten a las autoridades”: Daniel Ossa

El partido entre DIM y Junior por la fecha 12 de la Liga Betplay se desarrollaba con normalidad, hasta que, en el minuto 69, un grupo de hinchas generó desorden en la gradería occidental y el árbitro Andrés Rojas decidió suspender el juego. De acuerdo con lo informado por Daniel Ossa, presidente del DIM a los micrófonos de Planeta Fútbol, los hechos se presentaron “luego del minuto 68, cuando varios hinchas de Junior se reunieron en la zona occidental, se organizaron para tomarse una foto con unos trapos y empezaron a realizar unos cánticos, algo que los aficionados nuestros rechazaron”.

Y continúa su relato, “fue allí cuando empezaron a lanzarles agua como respuesta a esa provocación lo cual generó que aparecieran más hinchas de Junior en esa gradería. Cuando el grupo de seguridad llega para decirles que no pueden estar allí, porque no había ingreso a aficionados visitantes, empezaron a agredir a los chicos de seguridad y se lanzaron al campo”. Según detallo Ossa, “luego de lanzarse al campo, llegaron hasta el bando del DIM, una chica apareció en la cancha y fue allí cuando la Policía ingresó para evacuarlos del estadio. Al ver que no querían salir fueron acompañados hasta la tribuna sur para sacarlos por ese sector”. Ossa, sostuvo que durante los minutos que duró el inconveniente, tanto el árbitro Andrés Rojas, como el técnico Alfredo Arias, los jugadores y dirigentes del Junior estuvieron dispuestos a continuar el partido si existían las garantías para ello.

“Quiero agradecer al cuerpo arbitral, a los jugadores del Junior, el profe Arias, y Héctor Fabio Báez que siempre estuvieron tranquilos y dispuestos a continuar con el partido. El árbitro Rojas salió un momento del terreno a esperar que se pudiera retomar la normalidad para poder seguir con el juego y así se hizo cuando el comandante de la Policía le garantizó que todo estaba controlado”, enfatizo el Presidente Poderoso. De igual manera, realizó un llamado a los aficionados rivales. “El tema de las hinchadas se convirtió en un reto para las autoridades porque cuando se cierra fronteras, ellos buscan cómo entrar y eso fue lo que pasó en el Atanasio. Que no solamente ingresaron sino que sacaron trapos, y empezaron a cantar para provocar, para como dicen ellos demostrar que no acatan las reglas”.

Esta es una de las imágenes que compartieron los hinchas del Junior desde la tribuna occidental del Atanasio Girardot. Al parecer se trata de integrantes de Los Kuervos barra brava del cuadro Tiburón. FOTO TOMADA X