Oficial: Denzel Dumfries será el lateral derecho de Mourinho en el Real Madrid

El Real Madrid anunció este domingo el fichaje del defensa internacional neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán, por un monto no anunciado que según los medios españoles rondaría los 20 millones de euros (23 millones de dólares).
“El Real Madrid y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030”, indicó el club blanco en un comunicado.