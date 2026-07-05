Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ejército Nacional repelió ataques con drones en el Chocó: hay alerta en la región

A menudo, las disidencias de las Farc y el Eln atacan a las tropas de ejército con drones explosivos.

  • Según una publicación en X, estos serían dos de los drones derribados por el Ejército Nacional Foto: redes sociales.
    Según una publicación en X, estos serían dos de los drones derribados por el Ejército Nacional Foto: redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tres drones presuntamente utilizados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fueron derribados por tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional durante las últimas 24 horas en el departamento del Chocó, en medio de la escalada de violencia que enfrenta esa región del país.

Siga leyendo: Capturaron a hombre que presuntamente distribuía pornografía infantil a través de videojuegos

De acuerdo con el Ejército, la acción evitó que los dispositivos se aproximaran a las unidades militares y previno posibles afectaciones a los uniformados y a la población civil. La institución aseguró que, pese a los recientes ataques y hostigamientos, mantiene su capacidad de operaciones y continúa desarrollando ofensivas para garantizar la seguridad en el territorio chocoano.

La ofensiva armada se intensificó desde el pasado 3 de julio en el municipio de San José del Palmar, donde se recrudecieron los enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional e integrantes del ELN. Además, durante el fin de semana se registraron ataques contra la estación de Policía de Tadó mediante drones con explosivos, que causaron daños materiales, aunque no dejaron personas heridas.

Ante esta situación, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada de las estaciones de policía debido al riesgo de nuevos ataques. La mandataria indicó que el ELN anunció la conmemoración de un aniversario de uno de sus bloques, hecho que habría motivado la intensificación de las acciones armadas.

Le puede interesar: Comisionado de Paz confirma que el Zarco Aldinever fue asesinado por el ELN: “Su cuerpo fue arrojado al río Arauca”

El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las principales estrategias de los grupos armados ilegales. Un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación concluyó que esta modalidad de ataque fue, durante el primer semestre de 2026, una de las tácticas más empleadas en la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos