¿Crearon vida en el laboratorio? Investigadores de EE.UU. construyeron célula sintética que desató polémica

Un equipo de investigadores encabezado por la bióloga Kate Adamala, profesora de la Universidad de Minnesota, anunció la creación de una célula sintética capaz de realizar varias de las funciones básicas de un ser vivo, como crecer, copiar su material genético, absorber nutrientes y dividirse para formar nuevas células.
Según los científicos, es la primera vez que un sistema construido completamente con componentes químicos no vivos logra completar un ciclo de vida similar al de una célula natural.
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En un comunicado, Adamala explicó que su grupo de investigación consiguió reproducir mediante procesos químicos lo que hasta ahora solo podían hacer las células biológicas.
La célula, llamada SpudCell, contiene un ADN artificial mucho más pequeño que el de una célula humana. En lugar de estar organizado en un solo bloque, su material genético está dividido en siete pequeñas piezas independientes, lo que permite a los investigadores programar diferentes funciones de manera más sencilla.
Uno de los aspectos más llamativos del desarrollo es la forma en que la célula se divide. Mientras las células naturales utilizan una especie de “esqueleto interno” para separarse, SpudCell usa proteínas que se acumulan en su membrana hasta que esta se parte y da origen a dos nuevas células.
Los investigadores también modificaron una versión de SpudCell para que creciera más rápido. Después de cinco generaciones, esa variante terminó desplazando a la original y mostró una ventaja aún mayor cuando había pocos nutrientes disponibles. Para los científicos, este comportamiento se parece a un proceso de selección natural, en el que las versiones mejor adaptadas sobreviven y se reproducen con mayor éxito.