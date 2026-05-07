Nuevo récord en Libertadores: Este es el jugador con más partidos en la historia del certamen

Fábio, portero del Fluminense, se convirtió el miércoles en la noche en el futbolista con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, al alcanzar los 114 en el encuentro contra el Independiente Rivadavia en Mendoza (Argentina).

Es un nuevo récord de longevidad para el incombustible Fábio Deivson Lopes Maciel, de 45 años, quien deja atrás la marca de 113 compromisos jugados que compartía desde la semana pasada con el exportero uruguayo nacionalizado paraguayo Ever Hugo Almeida.

El registro estaba vigente desde 1990, cuando Almeida alzó el trofeo de la Libertadores con Olimpia de Asunción, su segundo título con el Decano paraguayo tras el logrado en 1979.

Fábio no pudo celebrar el récord con una victoria en Mendoza, aunque ayudó a su equipo a lograr un empate 1-1 que lo mantiene vivo pero en el último lugar del Grupo C, con solo dos puntos en cuatro fechas.

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El portero hizo dos intervenciones de mucho mérito en la primera mitad, aunque no pudo evitar el gol local, un cabezazo del paraguayo Alex Arce a bocajarro en el minuto 66.

“Buscamos jugar bien, salir con la victoria, no faltó empeño, no faltó juego, tuvimos varias oportunidades pero no acertamos para un gol que nos hubiera dado tranquilidad. Necesitamos a nuestra afición empujando en el Maracaná para lograr nuestra primera victoria”, comentó Fábio tras el partido.

El guardameta ha competido en 13 ediciones de la Libertadores con Vasco da Gama (1), Cruzeiro (8) y Fluminense (4), según la Conmebol.