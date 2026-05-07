Viajar a la Copa del Mundo 2026 estaría 23% más barato que hace cuatro años por el dólar

Faltan 35 días para el pitazo inicial del Mundial de Fútbol, que comienza el próximo 11 de junio. La Selección Colombia asistirá al campeonato luego de ocho años de ausencia y su debut será el 17 de junio. Con el dólar sobre $3.700, los colombianos que decidan viajar a ver los tres primeros partidos sentirían una reducción de 23% frente a lo que hubiera costado ir hace cuatro años, cuando la TRM estaba en $4.815,09, justo 30 días antes del inicio del Mundial de Catar 2022. Puede leer: Guerra de marcas: Así Adidas, Nike y Puma acaparan el mercado de camisetas del Mundial 2026 Si el campeonato se hubiera llevado a cabo en Canadá, México y EE.UU. hace cuatro años, el costo en promedio para ver los tres partidos de Colombia hubiera sido de más de $34 millones por persona, mientras que este año, por cuenta de un precio del dólar en $3.706,27 (último cierre), el costo sería de $26,2 millones.

Colombia vs Uzbekistán

Para comparar los precios entre años se tomaron los costos asociados a vuelos, hospedaje, alquiler de carro y entrada al estadio por partido. Los datos, extraídos de Despegar, muestran que, por ejemplo, viajar a Ciudad de México desde Bogotá para ver Colombia vs Uzbekistán tiene un costo de $1,36 millones, una reducción de $409.000, si se tiene en cuenta que el precio hace cuatro años hubiese sido de $1,7 millones. Entérese: Hoteles en EE. UU. no se llenan por el Mundial 2026, y varias entradas cuestan más de $40 millones En cuanto al hospedaje, este año sale $724.235 más económico al comparar los $2,4 millones que cuestan dos noches, durante las fechas del encuentro, con los $3,14 millones que costaba hace cuatro años. El alquiler de un carro durante un día habría salido $93.000 más barato, a un precio de $311.327; y la boleta estaría más de $694.000 por debajo, con un valor de $2,3 millones.

Colombia vs El Congo

El 23 de junio, Colombia tendrá su segundo encuentro contra la República Democrática de El Congo. Con esto, un colombiano que parta de la Ciudad de México a Guadalajara para presenciar el encuentro pagará $496.640 en un tiquete de avión, que representa $149.000 menos que hace cuatro años, cuando estaba en $645.000. En 2022, un hospedaje habría salido por $3 millones, mientras que este año está en $2,3 millones, una diferencia de $698.000. El alquiler de un vehículo costaría $259.000 durante junio, pero hace cuatro años estaba en $337.056. En cuanto a la boleta para ver el partido, hoy saldría por $1,8 millones, una diferencia de hasta $553.000 si se toma como referencia el precio de $2,3 millones con la TRM previa al campeonato pasado. Le puede interesar: Empezó el “parche” de intercambio de láminas del Mundial, así se registra en los centros comerciales de Medellín

Colombia vs Portugal