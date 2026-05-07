Cayó banda de ladrones que se convirtió en el terror de turistas y extranjeros en El Poblado

Una banda de delincuentes que se había ensañado con los turistas y en especial contra extranjeros, a los que intimidaba y robaba en el sector de El Poblado, en el suroriente de Medellín, fue desactivada por las autoridades.

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En un operativo coordinado entre la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía, fueron capturadas cuatro personas que tenían orden judicial.

Estos presumiblemente eran quienes tenían aterrorizados sectores como el Parque Lleras y Provenza, de acuerdo con la investigación previa que duró cuatro meses.

Durante las pesquisas se logró evidenciar un modus operandi que partía de la selección de víctimas en zonas de alta afluencia turística y luego las seguían hasta los sitios donde hubiera menos iluminación y corredores peatonales.

Allí los amedrentaban mediante el uso de armas de fuego o elementos cortopunzantes para hurtarles sus pertenencias. Además, los obligaban a revelar las claves de sus aplicaciones bancarias para vaciarles sus cuentas.

Esto, de paso, generó una percepción negativa de la seguridad y atentaba contra la reputación de la capital antioqueña en otros países de procedencia de las víctimas, cuando estas eran foráneas.

Los casos documentados por la Fiscalía indican que la acción de estos presuntos delincuentes en el exclusivo sector la desarrollaban desde inicios del año pasado, 2025.

De acuerdo con el expediente, en ese periodo se habrían apropiado de más de 41 millones de pesos entre dinero en efectivo y transferencias; 9 celulares de alta gama, joyas y tarjetas bancarias, para un total de 120 millones de pesos.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, el caso se estructuró con 21 denuncias, 37 entrevistas, análisis georreferenciado y material videográfico que permitió identificar plenamente a los responsables.

“Con inteligencia, tecnología y articulación institucional estamos desmantelando estas redes y recuperando el control territorial”, apuntó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

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Los capturados presentan anotaciones judiciales por delitos como hurto, homicidio, receptación, tráfico de estupefacientes y lesiones personales, lo cual evidencia que eran reincidentes en dinámicas criminales de alto impacto en la ciudad.

Tras la aprehensión, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.