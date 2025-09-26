La receta de Diego Arias para vencer a Millonarios: agresividad, convicción y la fuerza del Atanasio

Atlético Nacional vive días de transición. Tras la salida del técnico Javier Gandolfi, el encargado de conducir al equipo es Diego Arias, quien tendrá una gran prueba este sábado a las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot, cuando el Verde reciba a Millonarios por la fecha 13 de la Liga Betplay-2.
En la antesala del clásico, Arias destacó la actitud de sus dirigidos y el compromiso con el trabajo durante la semana. “Súper dispuestos en los entrenamientos, con mucha ilusión de prepararnos muy bien y aprovechando cada sesión para llegar listos para este duelo con Millonarios. Esperamos un marco muy lindo con toda nuestra gente, y nosotros representar en la cancha toda esa pasión”, señaló el estratega.