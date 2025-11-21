Cambios afortunados y los niños en vacaciones

Por Álvaro molina
@molinacocinero
Dos temas en los que venimos progresando mucho como sector: servicio y presentación de los platos. El servicio mejora en una ciudad donde nadie vuelve si lo atienden mal y llegan nuevas propuestas que tienen claro el dilema entre rico o bonito.
Un buen indicativo para saber si el restaurante va a tener éxito y va a mantenerse en el largo plazo es ver si la gente vuelve. Gran parte de los comensales dan una sola oportunidad, que, si no se aprovecha, se pierde y van a salir a hablar mal, con una sentencia fatal: chuleado, no vuelvo. Pasa en los sitios donde se paga caro, se come poquito, maluco o lo atienden mal. Cada vez se come menos el cuento de la experiencia. El tema de fondo es montar restaurantes exitosos en el largo plazo, de nada vale hacerse famoso por unos meses.