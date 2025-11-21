Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió “investigación previa” contra Petro por el caso de los pasaportes

El Auto conocido por EL COLOMBIANO en primicia explica que la Comisión de Investigación y Acusación abrió investigación previa por una denuncia en la que Abelardo de la Espriella acusa al presidente Gustavo Petro de haber incurrido en el presunto delito de ‘abuso de función pública en calidad de determinador’, señalándolo de intervenir indebidamente en actuaciones relacionadas con el caso de los pasaportes. La denuncia fue radicada el 8 de julio de 2025 y ampliada el 2 de octubre de este año.
