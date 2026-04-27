Así come Cristiano Ronaldo: conozca su estricto plan alimenticio

El exchef personal de Cristiano Ronaldo, Giorgio Barone, reveló en una entrevista reciente detalles sobre la estricta alimentación del delantero, una de las más disciplinadas dentro del fútbol de élite.

Según su testimonio, la rutina alimentaria del jugador está marcada por reglas muy estrictas que buscan maximizar su rendimiento físico y prolongar su carrera profesional al más alto nivel.

Cero azúcar y sin lácteos

Uno de los pilares fundamentales de la dieta de Cristiano es la eliminación total de ciertos alimentos. De acuerdo con Barone, en su plan nutricional:

No se permite leche ni productos lácteos

Está completamente prohibido el azúcar añadido

La harina también está excluida, lo que significa nada de pan ni pasta

Este enfoque busca mantener niveles de energía estables y reducir procesos inflamatorios, algo clave en deportistas de alto rendimiento.