Estas son las alternativas para invertir en los 20 unicornios más grandes del mundo

La salida a bolsa de SpaceX ha vuelto a poner los ojos de los inversionistas sobre las llamadas empresas unicornio, compañías privadas valoradas en más de US$1.000 millones que aún no cotizan en los mercados bursátiles. La empresa de Elon Musk debutará con una valoración cercana a US$1,77 billones, lo que la convertiría en una de las compañías más valiosas del mundo y en el mayor estreno bursátil de la historia.
El interés por SpaceX refleja una tendencia que ha venido creciendo durante los últimos años: cada vez más empresas permanecen privadas durante más tiempo y multiplican su valor antes de llegar a la bolsa. Esto ha llevado a muchos inversionistas a preguntarse cómo pueden participar en el crecimiento de estas compañías antes de que sus acciones comiencen a cotizar.
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Las empresas conocidas como unicornios son precisamente aquellas que han alcanzado una valoración superior a US$1.000 millones sin salir a bolsa. Actualmente, existen más de 1.735 unicornios en el mundo, con una valoración conjunta que supera los US$8,6 billones.
Estados Unidos concentra cerca de la mitad de estas compañías y lidera sectores como inteligencia artificial, tecnología financiera, software, ciberseguridad y tecnología espacial.