“Tenemos la oportunidad de ser campeones y queremos aprovecharla”: Alejandro Restrepo previo a la final de Copa

Han pasado casi cinco años desde la última vez que el DIM levantó un título. El 11 de febrero de 2021 el elenco rojo venció a Tolima en la final de la Copa BetPlay del 2020 –se jugó ese día porque el calendario se atrasó por la pandemia–, y se convirtió en bicampeón del torneo en un Atanasio Girardot sin público.
Desde entonces, El Poderoso jugó tres finales (2022-2, 2023-2, 2024-1). Todas fueron por Liga. No ganó ninguna. Por eso, los aficionados del Medellín esperan, el próximo miércoles, volver a ver a su equipo dar una vuelta olímpica. La última vez que lo hicieron fue el 6 de noviembre del 2019, cuando los rojos vencieron al Deportivo Cali en la final de la Liga. Después vino la pandemia y con ella una escasez de títulos que anhelan se termine.