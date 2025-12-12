x

¿Se cayó o lo mataron? Investigan extraña muerte de un niño de 9 meses en la Comuna 13, de Medellín

El menor estaba bajo el cuidado de su papá y la mamá lo trasladó a un centro asistencial. Mediante el peritaje forense se busca dar claridad sobre la real causa de la muerte.

  • En el barrio Juan XXIII, de la Comuna 13 (San Javier) ocurrió la muerte de este menor de 9 años. Las autoridades investigan las causas. FOTO: Archivo
Santiago Olivares Tobón
Metro

12 de diciembre de 2025
Con múltiples lesiones en todo su cuerpo, un niño de 9 meses de nacido fue llevado por su mamá un centro asistencial con el argumento de que se había caído mientras estaba bajo el cuidado de su papá. Sin embargo, los médicos, al valorarlo, encontraron más afectaciones que pusieron en tela de juicio esa versión.

Los hechos se registraron este martes en el barrio Juan XXIII, en la Comuna 13 (San Javier), de Medellín, cuando el pequeño tenía múltiples lesiones en todo su cuerpo. Su padre aseguró que todo ocurrió cuando estaba jugando con él y el menor se le cayó de la cama, sufriendo un golpe en la cabeza que lo había dejando inconsciente.

Ante esto, los familiares lo trasladaron a la Unidad Intermedia de San Javier y los médicos, al ver la gravedad de las lesiones sufridas, lo remitieron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde estuvo internado hasta la tarde de este jueves, cuando falleció por cuenta de las afectaciones sufridas.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida del menor y encontraron múltiples lesiones, que no coincidirían con las de una caída de altura, por lo que la muerte quedó por establecer y quedará en manos de Medicina Legal establecer plenamente qué le pudo causar la muerte a este menor de edad.

Mediante las labores forenses se podrá saber plenamente si esta se originó por una caída o si detrás de la misma hay un maltrato sistemático en contra del menor de edad, tal como ha ocurrido en otros hechos similares.

En caso de confirmarse que se trató de un hecho de violencia contra este menor, las autoridades ya se encuentran pendientes para proceder contra la persona que habría cometido estos hechos.

Hasta el momento, los vecinos del sector donde ocurrió esta agresión se mostraron consternados por lo sucedido, aunque no entregaron detalles de si habrían tenido conocimiento de otras situaciones en contra de este menor de edad.

