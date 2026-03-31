“No fue improvisado, lo trabajamos”: Alejandro Restrepo y José Ortiz tras triunfo del DIM sobre el América

Independiente Medellín logró una valiosa victoria 2-1 sobre América de Cali en un partido de contrastes, en el que pasó de un primer tiempo complicado a una segunda mitad llena de carácter, eficacia y convicción. Tras el encuentro, el técnico Alejandro Restrepo y el defensor José Ortiz analizaron las claves del triunfo y el momento que vive el equipo.
El héroe de la noche fue Ortiz, autor de los dos goles que le dieron la remontada al conjunto antioqueño. El defensor no ocultó su emoción tras un periodo difícil tanto en lo colectivo como en lo personal. “Esto significa felicidad. No han sido días fáciles, pero hemos estado trabajando para revertir las adversidades. Nunca bajamos los brazos y siempre creímos en el plan del profe”, afirmó.