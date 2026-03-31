“No fue improvisado, lo trabajamos”: Alejandro Restrepo y José Ortiz tras triunfo del DIM sobre el América

El héroe de la noche fue Ortiz, autor de los dos goles que le dieron la remontada al conjunto antioqueño. El defensor no ocultó su emoción tras un periodo difícil tanto en lo colectivo como en lo personal. “Esto significa felicidad. No han sido días fáciles, pero hemos estado trabajando para revertir las adversidades. Nunca bajamos los brazos y siempre creímos en el plan del profe”, afirmó.

Independiente Medellín logró una valiosa victoria 2-1 sobre América de Cali en un partido de contrastes, en el que pasó de un primer tiempo complicado a una segunda mitad llena de carácter, eficacia y convicción. Tras el encuentro, el técnico Alejandro Restrepo y el defensor José Ortiz analizaron las claves del triunfo y el momento que vive el equipo.

El entrenador Alejandro Restrepo explicó que el compromiso tuvo dos caras completamente distintas. “Se jugaron dos minipartidos. En el primero, América fue superior y se impuso en el marcador; en el segundo, nosotros logramos dominar y marcar la diferencia”, señaló.

El técnico reconoció que su equipo tuvo dificultades tácticas en la primera mitad, especialmente para presionar y cortar los circuitos del rival. Sin embargo, los ajustes en el entretiempo cambiaron el rumbo del juego. “En el segundo tiempo, con las variantes y la mejor interpretación de los jugadores, logramos imponernos. Destaco la actitud del grupo de ir a buscar el partido”, agregó.

Restrepo fue autocrítico al analizar el rendimiento general y admitió que el equipo aún está lejos de alcanzar la regularidad deseada. “Para mantener el arco en cero hay que hacer partidos completos y hoy no lo hicimos. Le dimos ventajas a un rival con mucha calidad”, explicó.

En esa misma línea, Ortiz también reconoció que los errores hacen parte del juego: “Siempre queremos evitar que nos hagan goles, pero el fútbol es así. A veces cometemos errores y el rival los aprovecha”.

Uno de los puntos más debatidos fue el planteamiento inicial sin un delantero fijo. Restrepo defendió su decisión, asegurando que buscaba sorprender al rival con movilidad en ataque. “La idea era jugar con falsos nueve para generar espacios, pero en el primer tiempo no logramos profundidad ni sostener la pelota”, explicó.

El giro del partido llegó con las modificaciones, especialmente con el ingreso de Daniel Cataño, quien le dio mayor claridad al equipo. “Nos aportó asociación, pausa y calidad. Es un jugador que entiende lo que pide el partido y marca diferencia”, destacó el entrenador.

También se refirió a la salida de Hayen Palacio, una decisión táctica pensando en el desgaste físico y en la necesidad de mayor juego colectivo ante un América replegado.