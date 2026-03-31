¿Qué pasó con Converse? La marca que dominó en Colombia hoy vive su peor caída en 15 años

Durante años, las zapatillas de Converse fueron un símbolo de identidad juvenil en Colombia. En colegios y hasta universidades, las clásicas Chuck Taylor dominaron el mercado como un referente de estilo casual. Hoy, esa imagen contrasta con una realidad compleja: la marca atraviesa una de las peores caídas de su historia reciente.
Más de un año después de que Elliott Hill asumiera el liderazgo de Nike con la misión de recuperar el crecimiento, Converse sigue perdiendo terreno. Las proyecciones apuntan a que sus ventas podrían cerrar en niveles no vistos en los últimos 15 años, con una caída cercana al 26 % en el más reciente trimestre.
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