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La solicitud que le hizo Yeferson Cossio a Avianca tras incidente con gas químico en vuelo a Madrid

El creador de contenido emitió un pliego de peticiones a la aerolínea sobre lo ocurrido al interior de un avión con una stink bomb (“peo químico”) y las razones por las que Avianca tomó la decisión de terminar de manera unilateral el contrato de transporte y cancelar su viaje de regreso.

  • Jeferson Cossio se pronunció sobre el incidente ocurrido en un vuelo de Avianca de Bogotá a Madrid. FOTOS: Colprensa y tomada de su Facebook
    Jeferson Cossio se pronunció sobre el incidente ocurrido en un vuelo de Avianca de Bogotá a Madrid. FOTOS: Colprensa y tomada de su Facebook
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El creador de contenido Jeferson Cossio se pronunció sobre el incidente ocurrido el 11 de marzo en un vuelo Bogotá-Madrid, donde fue señalado de haber detonado una stink bomb (“peo químico”) dentro de un avión de Avianca (vuelo AV46), que en ese momento cruzaba el océano Atlántico y se encontraba lejos de un aeropuerto para realizar un aterrizaje preventivo.

Posterior a ello, la aerolínea emitió un comunicado este lunes para informar que, por lo sucedido, se procedió con la cancelación de la reserva del vuelo de regreso a nombre del influencer. Añadieron que esta decisión obedece a una conducta “disruptiva” que afectó “la seguridad, la comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo”.

Lea también: Yeferson Cossio se defendió por episodio con gas químico en avión de Avianca: “No fue una broma”

Cossio dijo a través de un video publicado en su canal de YouTube que lo sucedido no fue con intención y que el empaque con el peo químico “estaba en su bolso”, mismo que se encontraba en el portaequipaje de cabina, por lo que “se activó de manera accidental”.

Además, expresó que en el momento del incidente viajaba con otro grupo de personas, pero que él asume toda la responsabilidad de lo sucedido y que “no fue una broma ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”.

Entérese: Los líos legales que enfrentaría Yeferson Cossio por su conducta “disruptiva” en un vuelo de Avianca

Sin embargo, denunció que la auxiliar de vuelo que atendió el llamado por la activación del “peo químico” fue “grosera” al increparlo. “Era una señora de edad y estaba supermolesta. Yo me quedé callado, esperé a que se calmara y le pedí disculpas, porque eso es lo que un hombre hace”, afirmó el influencer, añadiendo que “Avianca no lo ha vetado”.

La solicitud de Jeferson Cossio a la aerolínea Avianca

Por lo ocurrido, el influencer se dirigió a Avianca a través de su equipo legal para informar que el stink bomb no duró “más de dos minutos en el aire e incluso fue controlado posteriormente con un ambientador manual”.

“Rechazo de manera expresa que ese hecho accidental sea presentado por Avianca como si hubiera sido una conducta ejecutada ‘a sabiendas’. Esa expresión es gravísima porque atribuye intención, conciencia y voluntad donde no la hubo. Si yo ofrecí disculpas en ese momento, fue por una molestia accidental y momentánea, no porque estuviera aceptando un acto deliberado”, se lee en el documento.

Siga leyendo: Avianca cancela vuelo a Yeferson Cossio por broma pesada en plena cabina: ¿qué hizo?

Del mismo modo, exigió que se revoque la decisión de terminación unilateral del contrato de transporte y la cancelación de su viaje de regreso, así como el acceso a los documentos, videos e informes que sirvieron como fundamento para que la aerolínea tomara dicha determinación.

“Reitero que rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido. No existía un equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto contenido ni existía nada parecido a una estrategia de redes sociales. Esa sola realidad desmonta por completo la narrativa que se ha querido instalar”, se lee en el documento.

También solicitó la identidad de la auxiliar de vuelo que, según él, “me gritó e insultó al desembarque”, indicando su nombre, cargo, base e identificación funcional, así como las medidas adoptadas frente a su conducta. Por último, pidió a la empresa de transporte que le informe sobre cualquier restricción futura para viajar con ellos.

@yefersoncossio Broma de los pedos en el avión 😂 @Cintia Cossio ♬ original sound - Yef
¿Yeferson Cossio fue vetado de Avianca permanentemente?
Hasta el momento, la aerolínea solo ha confirmado la cancelación unilateral del contrato para su vuelo de regreso. Cossio solicitó formalmente que se le informe si existe una prohibición de viaje futura ( no-fly list).
¿Qué es una stink bomb o peo químico?
Es un dispositivo o ampolleta que, al romperse o activarse, libera gases con un olor fétido intenso. En espacios cerrados como un avión, puede causar náuseas y activar protocolos de emergencia sanitaria.
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