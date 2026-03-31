Este martes vence plazo nacional para cambiar puesto de votación para las Elecciones 2026: recomendaciones en Medellín

Este martes 31 de marzo es el último día para que los ciudadanos en Medellín inscriban su cédula o cambien su puesto de votación de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 31 de mayo de 2026. De acuerdo con el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, este trámite es clave para quienes hayan cambiado de lugar de residencia o quieran actualizar el sitio en el que votarán, con el fin de ejercer su derecho en un punto más cercano y conveniente. Conozca: Lugares en Medellín para inscribir cédula o cambiar puesto de votación En Medellín, el llamado es claro: no dejarse coger la tarde. El plazo vence este mismo martes y, como suele ocurrir en las últimas jornadas, la afluencia de personas puede aumentar en los puntos habilitados de atención.

¿Quiénes deben hacer el trámite?

La inscripción de la cédula o el cambio de puesto de votación está dirigido únicamente a personas que cambiaron de residencia y desean votar en un lugar más cercano, a quienes no han inscrito previamente su cédula en el lugar donde viven actualmente, y a ciudadanos que participarán por primera vez en las elecciones. Siga leyendo: MOE dice que coincidencia entre preconteo y escrutinio es del 99,8%: “no hubo fraude” Por el contrario, quienes ya votaron el 8 de marzo en su puesto habitual y no han cambiado de residencia no deben realizar ningún trámite adicional, ya que su cédula continuará habilitada para votar en la jornada presidencial del 31 de mayo.

¿Dónde se puede cambiar el puesto de votación o inscribir la cédula en Medellín?

Para facilitar el proceso, en Medellín fueron habilitados varios puntos de atención, especialmente en centros comerciales y espacios de alta circulación, donde los ciudadanos pueden acercarse con su documento original. Estos son algunos de los lugares habilitados en la ciudad: - Centro Comercial Almacentro - Bosque Plaza - Florida Parque Comercial - Terminal del Sur - Terminal del Norte - Centro Comercial Unicentro Medellín - Centro Comercial Camino Real - Centro Comercial El Obelisco - Centro Comercial San Diego - Centro Comercial Vizcaya - Centro Comercial Los Molinos - Centro Comercial Monterrey - Centro Comercial El Tesoro - Centro Comercial Santafé Medellín - Plaza Minorista José María Villa - Alcaldía de Medellín - Arquidiócesis de Medellín - Universidad de Antioquia - El Punto de la Oriental - Premium Plaza

La atención en estos sitios suele prestarse entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., o entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m., dependiendo del lugar.

Recomendaciones a tener en cuenta si va a hacer el trámite este martes

Si va a hacer el trámite este martes, la recomendación es ir con tiempo. En varios puntos la espera puede ser larga, ya que solo hay un funcionario de la Registraduría por mesa, lo que puede hacer más lento el proceso en un día de alta demanda. Si lo que necesita es cambiar su puesto de votación, conviene revisar antes cuál lugar le queda más cerca y pedirlo directamente, pues eso puede ahorrarle tiempo al momento de hacer la solicitud.

Al ser el último día para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación, podrían presentarse filas y tiempos de espera prolongados. FOTO: Jaime Pérez Munévar

También es importante tener en cuenta que los puntos habilitados en Medellín solo permiten hacer cambios dentro de la ciudad. Si el ciudadano quiere trasladar su lugar de votación a otro municipio de Antioquia, deberá realizar el trámite en el municipio donde desea votar. En algunos puntos, además, las personas embarazadas y con discapacidad tienen atención prioritaria, por lo que pueden ser atendidas con mayor agilidad. Puede leer: “La mayor dificultad para las elecciones es la paz total del gobierno Petro”: gobernador de Antioquia sobre elecciones 2026

¿Qué documento se necesita para cambiar el lugar de votación?

Para realizar el trámite, solo se necesita presentar la cédula original. Son válidas la cédula amarilla con hologramas y la cédula digital, tanto en su versión física como desde el celular. No se aceptan otros documentos como pasaporte, licencia de conducción o contraseñas de trámite para realizar este procedimiento dentro del país.

Ojo: el cambio no se refleja de inmediato

Aunque el ciudadano haga hoy el trámite, el cambio de puesto de votación no aparecerá inmediatamente. La actualización solo se verá reflejada una vez se conforme el censo electoral definitivo, proceso que se realizará después del 30 de abril de 2026. Por eso, la recomendación es que los ciudadanos verifiquen posteriormente su puesto de votación y no dejen este paso para última hora. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que aproveche las últimas horas del plazo y realice la inscripción a tiempo, con el fin de garantizar una participación activa e informada en la próxima jornada electoral.

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