Este martes vence plazo nacional para cambiar puesto de votación para las Elecciones 2026: recomendaciones en Medellín

Este martes 31 de marzo es el último día para que los ciudadanos en Medellín inscriban su cédula o cambien su puesto de votación de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 31 de mayo de 2026.
De acuerdo con el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, este trámite es clave para quienes hayan cambiado de lugar de residencia o quieran actualizar el sitio en el que votarán, con el fin de ejercer su derecho en un punto más cercano y conveniente.
Conozca: Lugares en Medellín para inscribir cédula o cambiar puesto de votación
En Medellín, el llamado es claro: no dejarse coger la tarde. El plazo vence este mismo martes y, como suele ocurrir en las últimas jornadas, la afluencia de personas puede aumentar en los puntos habilitados de atención.