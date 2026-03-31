Martes Santo: ¿qué se conmemora y por qué es el “día de la controversia”?

Es Martes Santo, el llamado “Martes de la Controversia”, y quizá también el día más difícil de leer dentro de la Semana Santa. En esta jornada, el relato se centra en los momentos de tensión que rodearon a Jesús, cuando su mensaje comenzó a ser cuestionado y anunció que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Tras el tono más íntimo del Lunes Santo, centrado en los gestos de amor y servicio, la narrativa cristiana entra en una etapa más confrontativa. Este Martes Santo, conocido como el “Martes de la Controversia”, recuerda los momentos en los que Jesús fue cuestionado por quienes tenían el poder religioso y político. Le puede interesar: ¿Qué se conmemora el Lunes Santo? Significado del llamado “Lunes de Autoridad” Esta jornada forma parte del camino de preparación hacia el Triduo Pascual, considerado el núcleo del año litúrgico, en el que se conmemoran la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo. Este periodo se extiende desde la tarde del Jueves Santo hasta la Vigilia Pascual del Sábado Santo.

Martes Santo, ¿qué se conmemora y por qué se conoce como el “día de la controversia”?. Foto: Manuel Saldarriaga

En ese tránsito, el Martes Santo se ubica como el “durante” de la crisis. La figura de Jesús, que días antes era recibida entre multitudes, empieza a ser vista con desconfianza. Su palabra deja de ser solo enseñanza y se convierte en motivo de controversia. El Evangelio de Juan, sitúa uno de los episodios más determinantes de este acontecimiento. En medio de la cena con sus discípulos, Jesús rompe la calma con un anuncio que cambia el rumbo de la historia «En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará». El relato avanza hasta identificar a Judas Iscariote como el traidor. «Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar». Con ese gesto, la controversia externa se conecta con una fractura interna al nacer la traición desde el círculo más cercano. En el mismo pasaje, Jesús anticipa la negación de Pedro. Entérese: La historia de cómo el Papa León XIV terminó afiliado a una cooperativa de Antioquia

ACI Prensa señala que este día invita a vivir un clima de recogimiento, oración y silencio, como preparación para comprender el sentido de lo que está por venir. Prácticas como el Vía Crucis, el examen de conciencia y la confesión aparecen como caminos para pasar de la controversia a la reconciliación. Ese tránsito encuentra eco en el mensaje del papa León XIV, quien este 31 de marzo centró su intención de oración en los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad, llevando la reflexión del Martes Santo al presente. Le puede interesar: Así será la primera Semana Santa de León XIV como pontífice

Martes Santo, ¿qué se conmemora y por qué se conoce como el “día de la controversia”?. Foto: Manuel Saldarriaga

“Cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón y el cansancio parece más fuerte que la esperanza”, advierte el Pontífice, al describir el tipo de crisis que también atraviesa la vida espiritual hoy. En esa misma línea, el Papa insiste en desmontar la idea de perfección, los sacerdotes “no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo”.

El contraste con el mensaje del Lunes Santo resulta evidente. Si la jornada anterior hablaba de una autoridad basada en el amor y el servicio, el Martes Santo muestra lo que ocurre cuando esa autoridad es puesta en duda, aparece la sospecha, la traición y la fragilidad humana. El llamado, entonces, no se queda en la contemplación. León XIV invita a “escuchar sin juzgar, agradecer sin exigir perfección y acompañar con cercanía y oración sincera”, trasladando el sentido de la jornada a la vida cotidiana de las comunidades.

Así, el Martes Santo no sólo revive un momento importante antes de la crucifixión, sino que plantea una lectura actual, la fe también atraviesa crisis, y es en ese punto donde se define si deriva en ruptura o en reconciliación. La Semana Santa continúa su curso con el Miércoles de la Traición, antesala directa del Triduo Pascual, donde el relato alcanzará su punto más alto en los días de la Pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Siga leyendo: Top 10: los mejores destinos de Colombia para disfrutar la Semana Santa 2026 Bloque de preguntas y respuestas