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DIM pone cifra récord para concretar el fichaje de Juan Fernando Quintero y genera debate entre sus hinchas

El posible regreso del creativo quedó condicionado a una meta que divide opiniones entre los hinchas.

  • Los hinchas del Poderosos están felices por el regreso de Juan Fernando Quintero, pero deben apoyar al club con la compra de abonos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Los hinchas del Poderosos están felices por el regreso de Juan Fernando Quintero, pero deben apoyar al club con la compra de abonos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 7 horas
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Independiente Medellín encontró una particular fórmula para hacer realidad uno de los fichajes que más ilusión genera entre sus hinchas: la llegada de Juan Fernando Quintero quedó ligada a la venta de 40.000 abonos para el equipo.

La estrategia tiene un evidente componente comercial. El club busca movilizar a su afición y convertir la expectativa por el regreso del creativo en un incentivo para aumentar de manera significativa la venta de abonos. Sin embargo, la decisión también ha generado críticas de un sector de los seguidores, que considera que la contratación de Quintero no debería estar condicionada a alcanzar una cifra determinada de abonados.

El propio DIM fue claro al explicar las condiciones de la propuesta a través de sus redes sociales. El club señaló que la contratación del mediocampista se hará efectiva una vez se alcance la meta de 40.000 abonos.

La institución también contempló qué ocurriría en caso de que el objetivo no sea alcanzado. “En caso contrario, el dinero correspondiente a esta etapa será devuelto a quienes lo soliciten”, explicó el Medellín.

La cifra que actualmente tiene el club todavía está lejos de la meta. En su último reporte, el DIM informó que había alcanzado 15.418 abonos, por lo que aún restan 24.582 para llegar a los 40.000 establecidos como condición para concretar la operación.

Esto significa que la hinchada tendrá un papel determinante en las próximas semanas. La expectativa por Quintero puede convertirse en el principal motor de la campaña de abonos, pero también existe la posibilidad de que el objetivo no se alcance y el fichaje quede en suspenso bajo las condiciones anunciadas por el club.

La apuesta del DIM es ambiciosa: convertir el posible regreso de uno de los futbolistas más queridos por su afición en un fenómeno comercial. Ahora habrá que esperar si el entusiasmo que genera Quintero es suficiente para llevar al club hasta los 40.000 abonos o si, por el contrario, la cifra se queda corta y la institución debe ejecutar el mecanismo de devolución anunciado.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué quedó condicionada la llegada de Juan Fernando Quintero?
El DIM estableció que la contratación del volante se hará efectiva si el club alcanza la meta de 40.000 abonos.
¿Cuántos abonos llevaba vendidos el DIM?
En el último reporte entregado por el club, la cifra era de 15.418 abonos, por lo que todavía faltaban 24.582 para alcanzar la meta.
¿Qué pasaría si no se alcanzan los 40.000 abonos?
El DIM informó que, si no se cumple la meta, el dinero correspondiente a esta etapa será devuelto a quienes soliciten la devolución.
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