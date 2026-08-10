DIM pone cifra récord para concretar el fichaje de Juan Fernando Quintero y genera debate entre sus hinchas

Independiente Medellín encontró una particular fórmula para hacer realidad uno de los fichajes que más ilusión genera entre sus hinchas: la llegada de Juan Fernando Quintero quedó ligada a la venta de 40.000 abonos para el equipo.
La estrategia tiene un evidente componente comercial. El club busca movilizar a su afición y convertir la expectativa por el regreso del creativo en un incentivo para aumentar de manera significativa la venta de abonos. Sin embargo, la decisión también ha generado críticas de un sector de los seguidores, que considera que la contratación de Quintero no debería estar condicionada a alcanzar una cifra determinada de abonados.