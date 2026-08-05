El DIM, actual líder del fútbol colombiano, tendrá varios días de descanso; ¿cuándo vuelve a jugar?

El pasado martes 4 de agosto, el Deportivo Independiente Medellín mostró ajustes en su trabajo desde la llegada de Amaranto Perea al banquillo poderoso. La tercera fecha del campeonato los llevó a Ibagué para jugar contra el Deportes Tolima, un partido que es siempre exigente. Algo que destaca en el club rojo para este torneo es la rotación y el correcto desempeño de los jugadores. Un inicio frenético contra los “Pijaos” puso a Medellín a ganar 2-0 en menos de 20 minutos de compromiso. Al final, el DIM ganó por 3-2 en condición de visitante, firmando su tercera victoria al hilo en el campeonato local gracias a los goles de Daniel Cataño, John Edwin Montaño y Juan José Córdoba. Los de Perea demostraron en los últimos dos partidos fortaleza mental para no dejarse vencer por el entorno.

Contra Deportivo Cali el pasado sábado 1 de agosto en un Atanasio Girardot sin público, Medellín consiguió la victoria por 1-0 en el minuto 93, demostrando capacidad para conseguir triunfos en situaciones extremas. El rojo venció 3-2 a Pasto y Tolima, y contra el Cali se llevó el triunfo en el tiempo de descuento. Más allá de los resultados, el engranaje en el equipo se nota, principalmente con los refuerzos Agustín Martegani y Juan José Córdoba. La parte defensiva del equipo es la que más trabajo necesita. Las esperanzas en Joaquín Varela gracias a su pasado en el equipo eran reales, sin embargo, el rendimiento del uruguayo no ha sido el mejor. En Copa Sudamericana marcó un autogol contra Vasco da Gama en el partido de ida y en el último juego liguero contra Tolima vio la tarjeta roja. A propósito del partido de Conmebol Sudamericana, este torneo es el único lunar de Amaranto Perea en sus primeros días en el rojo, aunque hay que destacar algo: la plantilla del “Gigante da Colina” cuesta 104,25 millones de euros, mientras la del DIM vale 12 millones de euros, datos de la plataforma Transfermarkt. También hay que decir que en la cancha no se vio esta diferencia y Medellín quedó afuera del torneo continental por una desatención defensiva a falta de 5 minutos para el final del juego.

¿Cuándo vuelve a jugar el rojo?

Medellín no jugará hasta el próximo lunes 10 de agosto, cuando enfrente a Millonarios en condición de local. Para este compromiso, el rojo contará con su público, a excepción de la tribuna Norte, aunque los abonados de esta localidad podrán ingresar a Oriental. El juego contra el club capitalino está programado para las 6:00 p.m. La misma semana, exactamente el jueves 13 de agosto, el DIM jugará contra Deportivo Pasto a las 8:00 p.m., otra vez en el Atanasio Girardot, pero esta vez por Copa Colombia. Será la ida de los octavos de final del torneo. Lea también: Medellín hace campaña redonda en el arranque de Amaranto Perea y es líder de la Liga Betplay Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .