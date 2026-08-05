Medellín hace campaña redonda en el arranque de Amaranto Perea y es líder de la Liga Betplay

Independiente Medellín sumó una nueva victoria, esta vez como visitante ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro y hace puntaje perfecto en la Liga BetPlay de la cual es líder con 9 puntos.

El cuadro que estrena en su cuerpo técnico a Luis Amaranto Perea, ajusta tres victorias en línea, dos como local ante Pasto 2-1 y Deportivo Cali 1-0 y uno en calidad de visitante ante Tolima 2-3 que le permite ser el líder solitario de la Liga, a la espera de que se complemente la tercera fecha que arrancó el lunes.

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Hasta el momento, la jornada tiene en el empate 1-1 entre Bucaramanga y Cúcuta y las victorias de Llaneros 3-1 ante Fortaleza, del DIM 2-3 ante Tolima, en Ibagué y de Millonarios 2-0 ante Pasto, lo que le permitió al Poderoso llegar a 9 puntos, seguido en la tabla por el equipo de Villavicencio con 7 unidades, y a la espera de que se disputen los demás juegos.

La jornada se complementa este miércoles con los compromisos Internacional de Bogotá-Jaguares a las 6:15 de la tarde, y Once Caldas-América a las 8:30 de la noche.

Los demás juegos de la tercera fecha fueron programados para septiembre Deportivo Cali-Águilas para el 27 del próximo mes, Atlético Nacional ante Junior el 30 de septiembre y sin fecha están los duelos Pereira-Santa Fe y Chicó-Alianza Valledupar.

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Por el momento, DIM es líder de la tabla con 9 puntos, seguido por Llaneros con 7; mientras que Águilas Doradas, Millonarios y Deportes Tolima acumulan 6, de ellos, el único que tiene solo dos partidos disputados es el cuadro antioqueño.

Detrás de estos clubes y con tres puntos están Once Caldas, Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali. Con dos unidades, en el puesto 11, aparece Fortaleza y, con un punto, están Alianza, Pereira y Cúcuta.

Sin unidades y con uno o dos partidos disputados están Chicó, Santa Fe, Junior, Internacional de Bogotá, Pasto y Jaguares.

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