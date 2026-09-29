En vivo | Con Jackson Martínez en la tribuna, el DIM recibe al Millonarios de Juan Guillermo Cuadrado

Independiente Medellín y Millonarios se ponen al día en la Liga BetPlay-2 con un duelo que tendrá un atractivo especial en el estadio Atanasio Girardot: la presencia de dos históricos del fútbol colombiano.

Con Jackson Martínez ya integrado al plantel del conjunto antioqueño y presente en el estadio, el DIM recibe este miércoles al equipo bogotano, que cuenta entre sus filas con Juan Guillermo Cuadrado. El compromiso corresponde al partido aplazado de la cuarta fecha del campeonato.

Los tres puntos tienen un valor importante para ambos equipos en la lucha por mantenerse en los puestos de clasificación.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea ocupa actualmente la sexta posición con 19 puntos después de 10 partidos disputados. El conjunto rojo viene de perder 2-0 frente a Junior en Barranquilla, resultado que buscará dejar atrás con una victoria ante Millonarios.

El DIM tendrá nuevamente la posibilidad de jugar ante su público y buscará aprovechar la localía para recuperar confianza y acercarse a los primeros lugares de la tabla.

La presencia de Jackson Martínez y su presentación también genera expectativa entre los aficionados. El histórico delantero ya está listo para iniciar las prácticas .

Millonarios, por su parte, marcha cuarto con 20 unidades en 12 encuentros. El equipo capitalino llega con un punto más que el Medellín, aunque ha disputado dos partidos adicionales.

El conjunto embajador también tiene en sus filas a una figura histórica del fútbol colombiano: Juan Guillermo Cuadrado, quien aporta experiencia a un plantel que busca mantenerse entre los ocho primeros.

Por eso, el partido representa una oportunidad para que ambos equipos sumen en la tabla y den un paso importante hacia la clasificación.

DIM y Millonarios se enfrentan así en un partido aplazado que reúne presente, necesidad de puntos y dos nombres que han marcado época en el fútbol colombiano: Jackson Martínez y Juan Guillermo Cuadrado.

El Poderoso forma con: Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esneyder Mena; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Agustín Martegani; Yony González y Carlos Lucumí.

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