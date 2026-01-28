Malos resultados tienen a Alejandro Restrepo en la cuerda floja: el pobre balance del DIM en el arranque de la Liga

El técnico Alejandro Restrepo del DIM sigue en la cuerda floja; los malos resultados y el fútbol que está exhibiendo el equipo no tienen tranquilos a los hinchas que, cada día, van en menor cantidad al estadio. En el duelo ante Tolima, además, desde las tribunas se exhibieron algunas pancartas en las que los aficionados demostraban su enojo por la manera como está jugando el DIM. Una situación que se ahonda con cada fecha que se suma sin que el Poderoso gane, pues tuvo un cierre de cuadrangulares malo y en tres jornadas de la Liga Betplay 2026 ajusta dos derrotas y un empate.

Y aunque el entrenador y el jugador Kevin Mantilla pidieron no seguir pensando en el pasado y concentrarse en el presente, el hincha del rojo carga con una serie de frustraciones desde la pérdida de la final ante Santa Fe que parece ya le rebosaron la copa. El DIM, dicen los hinchas, pasó de ser el equipo que mejor jugaba en el torneo con un rendimiento sobresaliente a ser un grupo que no levanta cabeza, que no encuentra el rumbo y que comete errores que le cuestan partidos.

¿Qué dice el técnico Alejandro Restrepo?

Durante la rueda de prensa posterior al empate 2-2 con el Deportes Tolima que jugó gran parte del segundo tiempo con dos hombres menos por las expulsiones de Yhorman Hurtado y Elan Ricardo, el técnico respondió a los cuestionamientos por el pobre rendimiento del equipo y la molestia de los hinchas. Restrepo confirmó que antes del partido vio las pancartas, pero que su labor está en concentrarse en el juego para tomar las mejores decisiones. “Es lógico, no me gusta, es obvio que no es algo agradable, pero cuando se inicia el juego, uno se concentra en el campo, jugábamos con uno de los equipos más sueltos del campeonato, e inclusive, que vienen de perder la final, y nosotros en la buena intención de hacer cosas en los primeros 15 y 20 minutos, sentíamos que podíamos obtener el resultado, pero ya sabemos todo lo que pasó. Ahora tengo que pensar en ocuparme en recuperar el grupo para el próximo juego que es durísimo en Bogotá, nos jugamos mucho en la tabla, y necesitamos hacer puntos desde ya ante rivales directos para esa lucha de meterse entre los ocho”.

¿Ha pensado Alejandro Restrepo en renunciar?

Durante la rueda de prensa, el técnico fue consultado si ha pensado en dar un paso al costado y Restrepo fue contundente. No solo no lo ha pensado, sino que siente que tiene el respaldo del grupo y los directivos, así los resultados en el campo sean otros. “Si pensara que irme es la solución, ya lo habría hecho, pero me fortalece el trabajo, la relación con el grupo. Además, por parte de los directivos siempre hay comunicación, enfocados en pensar en cómo mejorar la situación del club”.

¿Qué evaluación hace el técnico por la falta de resultados?