Daniel Cataño podría debutar con el DIM ante Tolima este martes

Daniel Cataño está listo para vivir su primer partido con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. El volante fue incluido en la lista de convocados por el técnico Alejandro Restrepo y podría debutar este martes, cuando el DIM reciba a Deportes Tolima por la tercera fecha de la Liga, en un encuentro programado para las 8:30 p.m. La posibilidad de su estreno se abre debido a la sanción de Yony González, situación que le daría espacio a Cataño en el juego y, si toda la documentación se encuentra en orden, la opción de sumar sus primeros minutos oficiales con el equipo antioqueño.

El mediocampista llega en un momento en el que el Medellín necesita con urgencia un resultado positivo. El conjunto rojo ha tenido un arranque complicado en el campeonato, con derrotas ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali en las dos primeras jornadas, por lo que el duelo ante Tolima aparece como una oportunidad clave para recomponer el camino. Para Alejandro Restrepo, el posible debut de Cataño representa una alternativa importante en la generación de juego y el manejo del balón en el mediocampo, aspectos que el equipo ha buscado fortalecer en este inicio de semestre.