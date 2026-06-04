El DIM sale a vacaciones: regresará en 19 días bajo el mando de Luis Amaranto Perea

Los voceros del DIM entregaron la ruta que tendrá el equipo en los siguientes días, con miras a lo que será el grupo para el segundo semestre, cuando estará en manos del técnico Luis Amaranto Perea, quien, tras el Mundial, tomará las riendas del Poderoso.

Por ahora, el grupo salió de vacaciones hasta el próximo 22 de junio, cuando se deben reportar de nuevo para el inicio de trabajos de pretemporada, como preparación para lo que será el segundo semestre, recordando que, además de la Liga BetPlay, tendrá competencia en la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay.

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En el comunicado mencionan que “el cuerpo técnico, liderado por Luis Amaranto Perea, continuará desarrollando labores de planificación, análisis y preparación, con el objetivo de fortalecer todos los aspectos necesarios para encarar de la mejor manera los desafíos que se avecinan para nuestra institución”.

Así mismo, informan que “la institución dará inicio a una etapa de transición orientada a la implementación de ajustes y fortalecimientos clave en nuestra gestión, tanto en términos de identidad corporativa como de competitividad, con el propósito de consolidar un desempeño deportivo sólido y consistente. Este proceso nos permitirá afrontar con asertividad, excelencia y visión estratégica los retos previstos para el segundo semestre de 2026”.

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Por ahora, no hay confirmación de llegada o salida de jugadores que hacen parte de la plantilla, que, en el primer semestre, quedó eliminada de la fase final de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

En el segundo semestre, el DIM estará en los playoffs de la Copa Sudamericana, enfrentando al Vasco da Gama de Brasil, a finales de julio.

Finalmente, en el comunicado, agradecieron la labor que Sebastián Botero y su cuerpo técnico adelantaron con entrega, profesionalismo y compromiso.

El reto de Luis Amaranto Perea es fuerte, ya que los aficionados rojos esperan que el equipo vuelva a ganar una Liga, lo cual no pasa desde 2016 y, por ello, la exigencia es que se consolide un grupo competitivo, con jerarquía que luche por el título y que tenga una buena presentación a nivel internacional en la Copa Sudamericana.