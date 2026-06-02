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En vivo | Con golazo de Frank Fabra, el DIM vence 2-1 al Cúcuta Deportivo en su último partido del semestre por Copa BetPlay

El seleccionado antioqueño es segundo de su grupo. Necesita, mínimo, un empate para avanzar a la siguiente ronda de la Copa.

  • El futbolista antioqueño Frank Fabra, de 35 años, es una de las grandes figuras de Independiente Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga
    El futbolista antioqueño Frank Fabra, de 35 años, es una de las grandes figuras de Independiente Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Al DIM de Sebastián Botero aún le queda un partido: el duelo contra Cúcuta Deportivo con el que se cierra la fase de grupos de la Copa Colombia. El encuentro, que se juega este martes desde las 4:00 p.m. en el estadio de Ditaires, en Itagüí, define a uno de los dos clasificados del Grupo C del torneo para los octavos de final.

El elenco antioqueño es segundo de la zona, con 5 puntos. Está detrás de Fortaleza, que es primero, con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de gol. Los antioqueños esperan superar los grupos de un torneo en el que son los vigentes subcampeones: en diciembre del año pasado perdieron la final contra Atlético Nacional. El partido es transmitido por YouTube.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Minuto 66: Gooool del DIM. Frank Fabra anotó el segundo gol del Medellín en el encuentro contra el equipo fronterizo.

Minuto 30: Goooool del DIM. Con anotación de Daniel Cataño, los rojos igualaron un partido que se les iba complicando en el estadio Ciudad de Itagüí en Ditaires.

Minuto 28: Goool de Cúcuta. El cuadro motilón anotó después de un error en defensa de Léyser Chaverra. El tanto lo marcó Léider Berdugo.

Estos son los titulares del DIM:

Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Lésyer Chaverra, José Ortiz, Frank Fabra; Didier Moreno, Alexis Serna, Baldomero Perlaza; Yony González, Francisco Fydriszewski, Daniel Cataño.

Estos son los titulares de Cúcuta:

Juan Ramírez; Dayan Pérez, Diego Calcaterra, Sebastián Rodríguez, Jhon Quiñones; Sebastián Tamara, Víctor Mejía, Léider Bergudo; Diego Ceballos, Jonathan Agudelo, Eduar Arizalas.

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