En vivo | Con golazo de Frank Fabra, el DIM vence 2-1 al Cúcuta Deportivo en su último partido del semestre por Copa BetPlay

Al DIM de Sebastián Botero aún le queda un partido: el duelo contra Cúcuta Deportivo con el que se cierra la fase de grupos de la Copa Colombia. El encuentro, que se juega este martes desde las 4:00 p.m. en el estadio de Ditaires, en Itagüí, define a uno de los dos clasificados del Grupo C del torneo para los octavos de final.

El elenco antioqueño es segundo de la zona, con 5 puntos. Está detrás de Fortaleza, que es primero, con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de gol. Los antioqueños esperan superar los grupos de un torneo en el que son los vigentes subcampeones: en diciembre del año pasado perdieron la final contra Atlético Nacional. El partido es transmitido por YouTube.