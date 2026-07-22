Esta sería la nómina del DIM en el arranque de la era de Amaranto Perea; hora y dónde ver el juego ante Vasco Da Gama

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La serie que se jugará a partido de ida y vuelta dará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana; además del DIM , el país tiene a Santa Fe en esta fase, con la ilusión de que superen las llaves y puedan seguir en competencia.

El Independiente Medellín , que estrena escudo y cuerpo técnico liderado por Luis Amaranto Perea, está listo para el regreso a la competencia internacional. Este miércoles, a las 5:00 de la tarde y a puerta cerrada, se medirá a Vasco de Gama por la Eliminatoria a los octavos de final de la Copa Sudamericana .

El duelo, previsto para las 5:00 de la tarde, tendrá señal de televisión para Colombia a través de ESPN y Disney +.

El estreno de Perea con el DIM será con un estadio vacío, ya que hay que recordar que Conmebol sancionó al cuadro antioqueño con 6 fechas a puerta cerrada, debido a los desmanes de los hinchas en el comienzo del partido ante Flamengo de Brasil, el pasado 7 de mayo en el Atanasio. Ese juego fue suspendido y el cuadro paisa perdió en el escritorio por 3-0, lo que le significó la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que avanzaron el elenco brasileño y Estudiantes de La Plata, de Argentina.

La nómina que podría utilizar Perea en su debut con el Poderoso sería con Éder Chaux; Esneyder Mena, Joaquin Varela, Kevin Mantilla, Luis Escorcia; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Daniel Cataño, Jhon Montaño; Yony González y Jeison Medina.

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Aunque Frank Fabra era uno de los jugadores que estaban en el once ideal del técnico, no puede contar con el lateral que sufrió una lesión muscular del bíceps femoral; su incapacidad dependerá de su evolución clínica y al parecer estará mínimo una semana fuera de las canchas.

Hay que mencionar también que uno de los reclamos de los aficionados poderosos era tener en la nómina más antioqueños y actualmente el club cuenta con Daniel Cataño, Yony González, Hayen Palacios, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Diego Moreno y Frank Fabra.

Además, incorporó a jugadores como Joaquín Varela, quien ya había pasado por el rojo y sumó a Carlos Lucumí, como también a Alfonso Simarra, a quien Amaranto ya tuvo en Junior, y al volante argentino Agustín Martegani, de 26 años.

“No tenemos los nombres rimbombantes, pero son buenos jugadores que pueden aportar para que la gente se tranquilice”, advirtió Amaranto, en su presentación como entrenador del DIM equipo con el que jugó y tras su paso como entrenador de Leones y Junior.