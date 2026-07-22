Esta sería la nómina del DIM en el arranque de la era de Amaranto Perea; hora y dónde ver el juego ante Vasco Da Gama

El Independiente Medellín, que estrena escudo y cuerpo técnico liderado por Luis Amaranto Perea, está listo para el regreso a la competencia internacional. Este miércoles, a las 5:00 de la tarde y a puerta cerrada, se medirá a Vasco de Gama por la Eliminatoria a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La serie que se jugará a partido de ida y vuelta dará la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana; además del DIM, el país tiene a Santa Fe en esta fase, con la ilusión de que superen las llaves y puedan seguir en competencia.
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