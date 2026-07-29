DIM perdió con Vasco da Gama en Brasil y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Cinco minutos separaron al DIM de llegar a los penaltis que buscó, desde el inicio del partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana, contra Vasco da Gama, que se jugó el miércoles en Río de Janeiro, Brasil.
El cuadro rojo, dirigido por el exfutbolista antioqueño Amaranto Perea, perdió 1-0 con el conjunto brasileño después de que Thiago Mendes anotara, al minuto 85, el único tanto del partido.
Con ese resultado, a los antioqueños se les escapó la posibilidad de meterse en los octavos de final de “La Otra Mitad de la Gloria”. También la opción de seguir compitiendo en torneo internacional en el segundo semestre del 2026, uno de los grandes objetivos que se trazaron desde el inicio de la temporada.