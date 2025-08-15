¿Cuál es el secreto del buen rendimiento de Éder Chaux, el “reemplazo” de Aguerre en el DIM?

El DIM visitará al Deportivo Pasto el próximo lunes a las 7:30 p.m. en el penúltimo partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay-2. El torneo es liderado actualmente por el Junior con 14 puntos, escoltado por Nacional, Llaneros y Pereira, todos con 11 unidades.
Los Rojos, sextos en la tabla con 10 puntos, llegan motivados por los cinco encuentros de invictos que acumulan: triunfos 1-0 sobre Millonarios y Llaneros por Liga, y Jaguares por Copa Colombia; 0-2 contra Unión Magdalena y un empate 1-1 también con Jaguares. Mantenerse entre los ocho primeros de la tabla es el objetivo que se han propuesto el técnico Alejandro Restrepo y los jugadores, en su camino por buscar otra final.