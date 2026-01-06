Los mejores CDT para invertir desde la primera quincena del 2026: plazos, tasas y claves para elegir bien

Cuando se le pregunta a los expertos en economía cuáles serán las características del 2026 estos responden que será un año marcado por la cautela económica y la búsqueda de rentabilidad sin asumir grandes riesgos, por lo que los Certificados de Depósito a Término (CDT) vuelven a estar en primera fila, como una de las alternativas favoritas de los colombianos para invertir.
Entre las razones de mayor fuerza que explican esto están que mientras otros productos de bajo riesgo han ajustado a la baja sus rendimientos, los CDT mantienen tasas cercanas al 11% efectivo anual, con opciones para distintos perfiles de ahorro.
Por ende, no solo los bancos están compitiendo por captar ahorro. Desde el sector cooperativo, entidades como Fincomercio destacan que el atractivo de los CDT en 2026 no pasa únicamente por la rentabilidad, sino por el modelo de ahorro. “Más que competir solo por tasas, nos diferenciamos por poner al asociado en el centro, con productos accesibles, sin costos administrativos y con respaldo del seguro de depósitos de Fogacoop”, explicó, Mauricio García, director de Ahorro e inversión de Fincomercio.
Pero no todos los CDT son iguales, ni todos los plazos ofrecen el mismo rendimiento real. Por ende, elegir bien implica entender cómo se está moviendo el mercado, qué plazos están pagando mejor y cómo diversificar para reducir riesgos.
