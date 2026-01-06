Los mejores CDT para invertir desde la primera quincena del 2026: plazos, tasas y claves para elegir bien

Cuando se le pregunta a los expertos en economía cuáles serán las características del 2026 estos responden que será un año marcado por la cautela económica y la búsqueda de rentabilidad sin asumir grandes riesgos, por lo que los Certificados de Depósito a Término (CDT) vuelven a estar en primera fila, como una de las alternativas favoritas de los colombianos para invertir. Entre las razones de mayor fuerza que explican esto están que mientras otros productos de bajo riesgo han ajustado a la baja sus rendimientos, los CDT mantienen tasas cercanas al 11% efectivo anual, con opciones para distintos perfiles de ahorro. Por ende, no solo los bancos están compitiendo por captar ahorro. Desde el sector cooperativo, entidades como Fincomercio destacan que el atractivo de los CDT en 2026 no pasa únicamente por la rentabilidad, sino por el modelo de ahorro. “Más que competir solo por tasas, nos diferenciamos por poner al asociado en el centro, con productos accesibles, sin costos administrativos y con respaldo del seguro de depósitos de Fogacoop”, explicó, Mauricio García, director de Ahorro e inversión de Fincomercio. Pero no todos los CDT son iguales, ni todos los plazos ofrecen el mismo rendimiento real. Por ende, elegir bien implica entender cómo se está moviendo el mercado, qué plazos están pagando mejor y cómo diversificar para reducir riesgos. Le puede interesar: ¿Invertir, viajar o ahorrar? Así puede sacarle provecho al dólar más barato en cuatro años

¿Cuáles son los plazos más rentables para un CDT?

Comparar tasas, plazos y entidades es clave para elegir un CDT en 2026. FOTO: GETTY

Para eso, EL COLOMBIANO consultó a Omar Casas, gerente de operaciones de MejorCDT, quien explicó que el foco no debe estar solo en la tasa nominal, sino en el rendimiento real, es decir, el que se obtiene después de descontar la inflación. “Los rendimientos reales más atractivos hoy se están concentrando en plazos que van entre los 360 y los 540 días, e incluso en algunos casos hasta 720 días. Inversiones de un año en adelante permiten sacar mayor provecho de la rentabilidad”, señaló Casas. Esto quiere decir que, para quienes pueden dejar su dinero quieto por 12 a 18 meses, los CDT siguen siendo una opción sólida en 2026. Sin embargo, el experto advirtió que, en contextos de incertidumbre —como los años electorales—, no es recomendable concentrar todo el capital en un solo plazo. La estrategia más prudente es dividir la inversión: - Una parte en CDT de corto plazo (60, 90 o 120 días). - Otra en plazos intermedios (180 a 360 días). - Y el mayor porcentaje en plazos largos (360 a 540 días), donde hoy se ve la mejor rentabilidad.

¿Cuánto pagan los CDT en 2026? Simulación con $1.000.000

En EL COLOMBIANO hicimos el ejercicio desde el sitio web de MejorCDT analizamos cuáles son las mejores opciones invirtiendo $1.000.000 con plazos de seis y 12 meses. Estos fueron los resultados: Lea más: Las entidades financieras con mejores rendimientos: estas todavía ofrecen el 10% en CDT

CDT a 12 meses: quiénes pagan más por $1.000.000

Para un plazo de 12 meses, las mejores tasas del mercado se concentran cerca del 11% efectivo anual, con retornos que superan el millón cien mil pesos. En el ranking aparecen tanto bancos como cooperativas y compañías financieras. Estas son algunas de las entidades con mejores rendimientos: - KOA: ofrece una rentabilidad del 11% E.A., lo que representa un retorno aproximado de $1.110.000 al vencimiento. - Credifamilia: con una tasa cercana al 10,15% E.A., el inversionista recibiría alrededor de $1.101.500. - Ban100: paga cerca del 9,95% E.A., con un retorno estimado de $1.099.500. - IRIS (Davivienda Regional): tasa aproximada del 9,7% E.A., para un monto final cercano a $1.097.000. - Coltefinanciera: con una rentabilidad del 9,6% E.A., el inversionista recibiría cerca de $1.096.000. - Banco W: ofrece alrededor del 9,5% E.A., con un retorno de $1.095.000. - MiBanco: paga aproximadamente 9,2% E.A., lo que equivale a $1.092.000. - Banco Mundo Mujer: con una tasa cercana al 8,9% E.A., el retorno sería de $1.089.000. - Banco de Bogotá: se ubica más abajo en el ranking, con una tasa cercana al 8,55% E.A., para un total aproximado de $1.085.500. La diferencia entre la mejor y la peor opción del listado supera los $24.000, lo que confirma que comparar CDT sí hace la diferencia, incluso para montos relativamente bajos.

CDT a 6 meses: menos plazo, pero aún competitivos

Cuando el plazo baja a seis meses, los rendimientos también se ajustan, aunque los CDT siguen siendo competitivos frente a otros productos de bajo riesgo. Estos son los mejores: - KOA: lidera también en este plazo, con una tasa cercana al 9,8% E.A., lo que permite recibir alrededor de $1.048.000 al vencimiento del CDT. - Credifamilia: ofrece una rentabilidad aproximada del 9,3% E.A., con un monto final cercano a $1.046.500. - Ban100: presenta una tasa de alrededor del 9,1% E.A., que se traduce en un retorno estimado de $1.045.500. - IRIS (Davivienda Regional): paga cerca del 8,9% E.A., con un valor final aproximado de $1.044.500. - Coltefinanciera: ofrece una tasa cercana al 8,8 % E.A., permitiendo recibir alrededor de $1.044.000. - Banco W: se ubica con una rentabilidad aproximada del 8,7% E.A., lo que deja un monto final cercano a $1.043.500. - MiBanco: paga alrededor del 8,4 % E.A., con un retorno estimado de $1.042.000. - Banco Mundo Mujer: ofrece una tasa cercana al 8,2 % E.A., para un total aproximado de $1.041.000. - Banco de Bogotá: cierra el ranking con una rentabilidad cercana al 7,9% E.A., lo que equivale a $1.039.500 al vencimiento. En este plazo, la diferencia entre la mejor y la peor opción supera los $8.000, una brecha menor que en los CDT a 12 meses, pero que sigue siendo relevante cuando se trata de optimizar cada peso invertido. Conozca también: ¡Alerta, Ahorradores! El CDT Nu presentó importante reducción en su tasa de interés; este es su nuevo valor

¿Siguen siendo buena opción los CDT para montos pequeños?

Uno de los grandes cambios del mercado en 2026 es que los CDT volvieron a ganar terreno frente a productos que antes parecían más atractivos. De acuerdo con Casas, las cuentas de ahorro de alto rendimiento, que en su momento ofrecieron tasas cercanas al 13%, hoy se mueven entre 8% y 8,75%, tras una reducción generalizada. “El CDT no ha corregido sus tasas en la misma proporción. Hoy seguimos viendo CDT alrededor del 11%, lo que los hace incluso más atractivos que otros sustitutos, especialmente para quienes tienen poco capital”, explicó. Por eso, incluso con montos bajos, invertir en CDT en 2026 sigue siendo una decisión eficiente, siempre que se elija bien el plazo y la entidad. Esta visión también es compartida por el sector cooperativo. En el caso de Fincomercio, sus CDAT permiten montos de apertura desde $300.000, lo que los convierte en una alternativa viable para pequeños y medianos inversionistas que buscan estabilidad, tasa fija y reglas claras desde el inicio, sin asumir riesgos innecesarios frente a otros productos del mercado. Entérese: ¿CDT o neobancos como Nubank y Lulo? Estas son las opciones más rentables para invertir sus ahorros a fin de año

¿Por qué no todas las entidades pagan lo mismo?