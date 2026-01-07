Dos muertos y dos heridos tras deslizamiento en una mina artesanal de Anorí, Nordeste de Antioquia

Una lamentable noticia enluta a la comunidad de Anorí, Nordeste antioqueño, luego de que el pasado martes 6 de enero murieran dos personas y dos más resultaran heridas producto de un deslizamiento al interior de una mina artesanal, ubicada en el corregimiento Liberia de este municipio.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Anorí, los cuatro hombres se encontraban realizando labores de extracción cuando un movimiento en masa produjo un derrumbe que hizo que colapsara parte del socavón. Dos de ellos reaccionaron a tiempo y lograron escapar de la avalancha, quedando con heridas leves. Los otros dos no corrieron con la misma suerte.

Después del incidente, fueron varias las horas que tardó la búsqueda de los cuerpos de los fallecidos sepultados bajo la tierra, la cual fue dirigida por los diferentes organismos de socorro y apoyada por otros mineros de la zona. Una vez los encontraron, los trasladaron a la morgue del municipio vecino de Zaragoza para su identificación y entrega a sus seres queridos.