Dos muertos y dos heridos tras deslizamiento en una mina artesanal de Anorí, Nordeste de Antioquia

Los mineros se encontraban realizando labores de extracción cuando fueron sorprendidos por un alud de tierra. Dos de ellos lograron reaccionar y escapar a tiempo. Conozca más detalles.

  • Habitantes de la zona se acercaron tras el fuerte estruendo después del deslizamiento en la mina. FOTO Cortesía Campi Noticias.
El Colombiano
07 de enero de 2026
bookmark

Una lamentable noticia enluta a la comunidad de Anorí, Nordeste antioqueño, luego de que el pasado martes 6 de enero murieran dos personas y dos más resultaran heridas producto de un deslizamiento al interior de una mina artesanal, ubicada en el corregimiento Liberia de este municipio.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Anorí, los cuatro hombres se encontraban realizando labores de extracción cuando un movimiento en masa produjo un derrumbe que hizo que colapsara parte del socavón. Dos de ellos reaccionaron a tiempo y lograron escapar de la avalancha, quedando con heridas leves. Los otros dos no corrieron con la misma suerte.

Después del incidente, fueron varias las horas que tardó la búsqueda de los cuerpos de los fallecidos sepultados bajo la tierra, la cual fue dirigida por los diferentes organismos de socorro y apoyada por otros mineros de la zona. Una vez los encontraron, los trasladaron a la morgue del municipio vecino de Zaragoza para su identificación y entrega a sus seres queridos.

Lo que ahora procede son las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Otros casos similares durante 2025 en Antioquia

El último caso que dejó mineros fallecidos en el departamento ocurrió en noviembre del año inmediatamente anterior en el municipio de Segovia, un territorio minero por tradición. Esto ocurrió en un socavón de la mina Las Delicias, en zona rural. Allí perdieron la vida Luis Arnoldo Varela Maldonado, James Yesid Córdoba Flórez, Yímar Velásquez Rojas y Juan Carlos Balvuenas tras inhalar gases tóxicos después de una explosión.

Lo más triste del asunto es que las cuatro víctimas no se encontraban laborando dentro la mina. El único que estaba allí era Juan Carlos, muy amigo de los otros tres hombres, quienes al ver que este quedó atrapado allí, corrieron a socorrerlo y nunca salieron.

Otro caso tuvo lugar a mediados de 2025 en territorio vecino: Remedios. Por fortuna, los 18 mineros que quedaron bajo tierra en la mina El Minón en zona rural de ese municipio, fueron rescatados con vida tras 12 horas de labores, sin embargo, la angustia que padeció la comunidad por dicho acontecimiento no tiene cómo describirse.

Uno que también es muy recordado es el milagro del minero Daniel Andrés León Muñoz, quien sin nada de comida y agua sobrevivió tres días sepultado bajo tierra y carbón en una mina en la vereda Santa Ana de Angelópolis.

“La verdad, pensé en suicidarme, en ahorcarme. Incluso, en no seguir generando mi propio oxígeno, sino que el gas metano se apoderara de mí y me durmiera para no volver a despertar, pero había algo que no me dejaba hacerlo, ese era Dios, porque sí, Dios existe, y sentí que él entró en mí para salvarme”, relató él en su momento tras ser rescatado contra los imposibles.

