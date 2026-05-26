Contra Estudiantes, el DIM busca su segunda victoria en Argentina: los rojos tienen rendimiento de 13% en ese país

De los diez partidos que ha disputado el DIM por torneos Conmebol en Argentina, solo ganó uno. La victoria –histórica–, fue el 25 de mayo del 2017 cuando, en el estadio Monumental de Núñez, El Poderoso se impuso 1-2 con anotaciones de Andrés Mosquera Guardia y Jhon “La Goma” Hernández. Aquel día, el elenco paisa dejó atrás su “mala racha” en territorio argentino. Este martes, en el juego válido por la sexta fecha de la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores, el Medellín espera conseguir un triunfo contra Estudiantes de La Plata que les permita clasificar, después de 21 años, a los octavos de final de “La Gloria Eterna”. Los rojos no llegan a esa instancia desde 2005, cuando resultaron eliminados por Banfield.

¿Cómo le ha ido al DIM en Argentina por torneos internacionales?

Para el DIM, jugar en Argentina es difícil. El elenco antioqueño tiene un rendimiento del 13% en tornos internacionales –tanto Libertadores, como Sudamericana–, siendo visitante en el sur del continente. Además del triunfo ya referenciado contra River Plate, El Equipo del Pueblo consiguió un empate contra Defensa y Justicia en su último duelo en suelo argentino en la Sudamericana del 2024.

Aquella vez los rojos igualaron 1-1 con el equipo argentino, en un torneo donde terminaron bien ubicados. Sin embargo, el resto del historial del Medellín en Buenos Aires y su área cercana es más bien amargo. La primera vez que el DIM visitó un equipo de Argentina fue en la Libertadores de 1967. Entonces, se midió a Racing y River Plate en la fase de grupos. En la visita a “La Academia” perdió 5-2. Ante “Los Millonarios” cayeron 5-2 en el Monumental. Entre tanto, en la Copa Libertadores de 2003, edición en la que llegaron a semifinales y aún es su mejore presentación, el DIM perdió 2-0 contra Boca Juniors en La Bombonera, ubicada en el típico barrio “La Boca”.

En 2005, después de superar la fase de grupos siendo primero de su zona (Grupo A) con 10 puntos, El Poderoso se midió contra Banfield en octavos de final. Perdió la serie. Quedó fuera del torneo. En Argentina cayó 3-0 contra un equipo sólido. Después de eso vino el triunfo de 2017 en el Monumental, que no fue suficiente para avanzar de ronda. Cayó a la Sudamericana. Tuvo que enfrentarse con Racing por un cupo a los octavos de final. No lo alcanzó. Perdió la serie. En su visita a El Cilindro de Avellaneda cayó 3-1.

Tres años después, en 2020, el Medellín disputó la fase previa de los grupos de la Libertadores. Enfrentó a Atlético Tucumán. Ganó la serie en unos penaltis que resultaron 4-2, después de imponerse 1-0 en el Atanasio y perder 1-0 en Argentina. En esa misma edición del torneo, le tocó enfrentarse con Boca Juniors en la fase regular: cayó 3-0 en La Bombonera.