Según The Economist, Colombia tendrá la elección más polarizada en el mundo en la historia reciente

Este 31 de mayo Colombia acudirá a las urnas a elegir a su próximo presidente en medio de propuestas antagónicas para el país en materia de economía, seguridad, institucionalidad, entre otras. Ya algunos la califican como las elecciones más polarizadas del mundo.
Así lo describe la revista británica The Economist, que hizo un balance sobre los aspirantes a la presidencia Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia. Vaticinó una contienda reñida con visiones cargadas de resentimientos históricos y propuestas extremas.
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“Los votantes elegirán entre visiones radicalmente diferentes, tanto para mejorar la economía como para detener a los narcotraficantes en el país que suministra dos tercios de la cocaína mundial. Algunos incluso argumentan que la propia democracia está en juego”, dice el artículo del medio internacional.
El diario hace esa afirmación resaltando la posibilidad de una segunda vuelta entre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda y el aspirante avalado por firmas, Abelardo de la Espriella. En esta instancia el medio resalta que los colombianos estarían obligados a elegir entre un populismo de extrema derecha inspirado en Donald Trump y Nayib Bukele o un proyecto de extrema izquierda que busca profundizar las reformas de Gustavo Petro bajo un estilo disciplinado y austero.
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