Atención: EPM confirmó que ya tiene vía libre para subir embalse de Hidroituango: ¿cuál era la urgencia?

EPM confirmó este martes que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio vía libre para elevar el nivel máximo del embalse de los actuales 408 metros sobre el nivel del mar a los 420 metros.

“Nos llegó una comunicación de la Anla en la cual nos autoriza para poder subir el embalse a la (cota) 420”, confirmó el gerente de EPM, John Maya Salazar.

Aumentar la cota del embalse de Hidroituango hasta la cota 420 es una medida de urgencia de EPM para blindar el sistema eléctrico del país ante los rigores climáticos del Fenómeno de El Niño. Al elevar el nivel del agua a su máxima capacidad técnica, el embalse se transforma en una reserva estratégica capaz de sostener la generación de energía durante los meses de sequía crítica. Esta maniobra busca evitar a toda costa un racionamiento o apagón nacional, garantizando el recurso hídrico necesario para alimentar las turbinas en el momento en que las lluvias escaseen en todo el territorio colombiano.