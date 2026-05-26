Fiscalía imputará cargos a exgobernadora de Arauca por escándalo de regalías

En medio de las investigaciones por el millonario desfalco a recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que habría superado el medio billón de pesos mediante contratos direccionados a través de esquemas asociativos de municipios, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover las primeras fichas contra funcionarios aforados vinculados al denominado caso Aremca.
La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos contra la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos de regalías y cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos.
Las obras investigadas estaban relacionadas con proyectos de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, en los municipios de Arauca y Tame.