Oficial: Conmebol emitió dura sanción contra el DIM por desmanes en el partido contra Flamengo en el Atanasio

El DIM tendrá que pagar 116.288 dólares a Conmebol como sanción por los desmanes ocurridos en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot la noche del 7 de mayo, en el marco del partido entre el cuadro rojo y Flamengo de Brasil, válido por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo continental.

Así lo dio a conocer el ente rector del fútbol en el fallo emitido este jueves 21 de mayo por su comité disciplinario desde Paraguay. Además, el cuadro rojo perdió, vía escritorio, 0-3 el encuentro contra el elenco brasileño, que reclamó los puntos esa misma noche, una vez se comunicó la cancelación del partido.

Entre tanto, el Medellín, que tiene opciones claras de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores o disputar los playoffs a la misma instancia en la Copa Sudamericana, tendrá que jugar a puerta cerrada, sin público, los próximos cinco encuentros que dispute en condición de local.

Por su parte, la afición de Independiente Medellín no podrá asistir a cualquier estadio de Suramérica durante los próximos dos encuentros que dispute en condición de visitante.

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