114 años de EL COLOMBIANO, un pilar fundamental para la democracia

El periódico EL COLOMBIANO cumple 114 años. Nos gusta decir que son 100+14 porque tenemos un siglo de tradición periodística y 14 años de transformación para conectar con nuevas audiencias, adaptarnos a los cambios tecnológicos y sostener nuestra labor todos los días.
Este aniversario coincide con un relevo significativo en la estructura del Grupo. Beatriz López, contadora de profesión y con 27 años de trayectoria dentro de la empresa, asume el encargo de la gerencia general tras haber liderado procesos clave durante la pandemia y la transformación empresarial.