¿Del Corvette al Mercedes? Denuncian a conductor abusivo y reincidente por bloquear la entrada de su edificio en Bogotá

El bloqueo sistemático de la portería de un edificio en el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá, marcó al parecer el regreso a la escena pública del polémico conductor que en diciembre de 2025 desafió a las autoridades a bordo de un inconfundible Corvette azul.
En esta ocasión, el protagonista del escándalo no utilizó un deportivo, sino una camioneta de alta gama que terminó enganchada a una grúa ante el reclamo de los vecinos. El concejal Juan David Quintero fue el encargado de difundir la denuncia a través de un video grabado este miércoles 4 de febrero.