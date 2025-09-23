DIM recibe a Santa Fe por Copa Betplay buscando cerrar la herida de la final de Liga

Han pasado 87 días desde que el DIM perdió, con Santa Fe, la final del Torneo Apertura 2025 en el Atanasio Girardot. Casi tres meses después, la herida no ha cicatrizado por completo en los hinchas del Medellín. Es cierto que ya no está abierta, en carne viva, como durante los primeros días de julio de este año, cuando los futbolistas del plantel dirigido por Alejandro Restrepo, incluso, tuvieron un bajón considerable en su nivel y se mostraban confundidos en la cancha. Sin embargo, la marca de la derrota dolorosa, porque en teoría todo estaba dado para que los antioqueños ganaran la séptima estrella que les ha sido esquiva en los últimos diez años, sigue latente en la memoria y corazón de los aficionados paisas.

Por eso, el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, que se disputará este miércoles en el Atanasio Girardot, será especial para el Equipo del Pueblo. En el duelo, programado para empezar a las 6:00 p.m., se espera que se dé una “revancha” del encuentro perdido en junio. Los antioqueños, que buscan ganar el título por cuarta vez en su historia (lo ganó en 1981, 2019 y 2020), pretenden hacer respetar su casa para dar el primer paso que los asegure en semifinales del segundo torneo en importancia del país, sobre todo teniendo en cuenta que la vuelta se disputará el primero de octubre en Bogotá, donde en su última visita –contra Fortaleza por Copa–, no le fue bien.

Para eso, esperan contar con el buen rendimiento de Jarlan Barrera, su mejor refuerzo para este semestre, quien viene de hacer gol contra Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga. Además, el entrenador Restrepo tendrá que lograr que, para el duelo ante los capitalinos, sus dirigidos encuentren, de nuevo, la solidez defensiva que tuvieron durante los partidos que disputaron entre agosto e inicios de septiembre de este año, que fue su gran fortín tras caer en la final.

¿Cómo está el historial entre los equipos por Copa Betplay?

Esta será la cuarta vez que el Medellín se enfrente con Santa Fe por Copa Betplay. Antes, los cuadros se midieron en las ediciones de 1957, 1981 y 2017. En la primera, los antioqueños se quedaron con la victoria 0-1. En la segunda, que fue en duelos de ida y vuelta, los paisas ganaron 0-1 el juego inaugural, mientras que en el otro igualaron sin goles.

Entre tanto, la última vez que se vieron las caras por Copa fue, coincidencialmente, en cuartos de final de la edición de 2017. Aquella vez, como en esta oportunidad, Medellín empezó siendo local.