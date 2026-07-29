Consejo de Estado frena decreto que permite trasladar recursos a la UNGRD sin pasar por el Congreso

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de dos disposiciones clave del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para permitir el traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta decisión se tomó en respuesta a una demanda de nulidad contra varios artículos de la declaración de desastre nacional que le permitían al Ministerio de Hacienda modificar la distribución del Presupuesto General de la Nación de 2026 para darle recursos a la entidad.