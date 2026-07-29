Alcaldía de Medellín presentó tutela para evitar que Gobierno Petro se atornille en Comfenalco Antioquia

La disputa por el futuro de Comfenalco Antioquia escaló a los estrados judiciales. Este miércoles 29 de julio, la Alcaldía de Medellín, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, interpuso una acción de tutela con solicitud de medida cautelar para frenar el proceso con el que la Superintendencia del Subsidio Familiar busca levantar la intervención administrativa total que mantiene sobre la caja de compensación desde septiembre de 2023.
La acción judicial busca suspender de manera inmediata los efectos de la Resolución 0563 del 17 de julio de 2026, mediante la cual la Superintendencia inició el procedimiento para desmontar la intervención, y detener todas las actuaciones derivadas de esa decisión, incluida la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados convocada para el próximo 5 de agosto, en la que se elegirían los representantes de los empleadores al Consejo Directivo.
La tutela fue presentada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, representado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, a través del abogado David Salazar Ochoa.