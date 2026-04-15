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¡Ultimátum de Dimayor! No se permitirán estadios sin iluminación en la Liga Betplay

La decisión fue tomada luego de varios movimientos obligados que se tuvo que realizar en el calendario. Aquí los detalles de la medida.

  • Una reprogramación en los estadios La Independencia de Tunja y Jaraguay de Montería fueron el detonantes para la decisión de la Dimayor. Fotos: Colprensa
    Una reprogramación en los estadios La Independencia de Tunja y Jaraguay de Montería fueron el detonantes para la decisión de la Dimayor. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha tomado una medida radical para frenar el caos en la programación de la Liga BetPlay. A través de un comunicado anunció que no se permitirá que los clubes oficien como locales en estadios que no cuenten con un sistema de iluminación reglamentario.

La decisión surge tras una serie de inconvenientes eléctricos y fallas estructurales que han obligado a constantes cambios de última hora en el calendario. Los casos más recientes, que sirvieron como detonante, ocurrieron en el estadio Jaraguay de Montería y La Independencia de Tunja.

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El ente del fútbol profesional en Colombia dio a conocer que debido a reportes de fallas en el sistema de iluminación en Montería y revisiones técnicas pendientes en Tunja, la Dimayor se vio obligada a reprogramar los partidos de la Fecha 17 entre Jaguares vs. Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali para el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m.

Estas situaciones, sumadas a casos reiterativos como el de Cúcuta Deportivo—donde el equipo solo puede jugar de día—, han afectado seriamente las franjas televisivas y la logística de los clubes.

Con esta nueva normativa, la Dimayor busca eliminar la dependencia de inspecciones técnicas de último minuto y garantizar condiciones mínimas para la transmisión.

“Para evitar que este tipo de inconvenientes se sigan presentando y afectando la programación del FPC, desde la Dimayor se le informó a los equipos que disputan la Liga BetPlay, que a partir del segundo semestre no se permitirá escenarios deportivos sin iluminación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que estos cambios puedan generar a terceros”, expresó el máximo ente del fútbol profesional en su comunicado.

Con tal decisión se pone una presión directa sobre las administraciones locales y los institutos de deporte, que ahora deberán correr contra el reloj para adecuar las luminarias de sus estadios.

Aquellos equipos que no logren cumplir con los estándares técnicos exigidos antes del inicio del próximo torneo estarán obligados a buscar una sede alterna que cuente con la infraestructura necesaria.

Siga leyendo: Dimayor sancionó al arquero Diego Novoa de Millonarios por acusación de Jacobo Pimentel, tras la fecha 11 de la Liga Betplay

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