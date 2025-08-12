Alerta en Marinilla por dos pitbull asesinos: ya mataron a una perrita en embarazo y a varios animales de granja

Rabia y desconcierto y temor viven los habitantes de una vereda en el municipio de Marinilla, por dos pitbull que andan sueltos y ya mataron a varios animales. El pasado 11 de agosto, cámaras de seguridad de la vereda Campo Alegra, en el sector Los Aguacates, registraron como estos dos perros de esta raza de manejo especial caminaron libremente por las calles causando muerte y pánico a su paso. Los dos animales mataron a una perrita que estaba en su última etapa de embarazo, y además acabaron con varios animales de granja. Según testimonios mencionados por el medio local Mi Oriente, los animales habrían deambulado hasta la subestación eléctrica, donde habrían dejado heridos a más animales. “Estos perros se han visto anteriormente, pero solo hasta ahora se conocen ataques. Lo más preocupante es que en un solo día hubo varios casos”, fue el testimonio de un vecino suministrado a dicho medio señalando que ya con anterioridad habían puesto en conocimiento de las autoridades los posibles riesgos que causarían estos dos animales. Ahora en el sector temen que estos animales fuera de control sigan atacando y que las próximas víctimas sean personas. Lea: Anciana murió por ataque de un pitbull: su esposo, al enterarse, sufrió un infarto y también falleció Por eso le reiteraron el llamado a las autoridades para que atiendan la situación y adelanten no solo el decomiso de ambos animales, sino que en caso de que efectivamente una persona del sector sea su propietaria recaigan las sanciones que corresponden de acuerdo a la normativa.

Qué sanciones tienen los dueños de perros de razas peligrosas

Hay que recordar que el Código de Policía impone multas de hasta diez salarios mínimos legales para los dueños de perros de razas peligrosas que permitan la presencia de estos animales en sitios públicos sin tener los elementos de seguridad obligatorios como bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes. Hay que recordar que la Corte Constitucional, desde 2018, permitió la aplicación de varios artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia respecto a los perros potencialmente peligrosos tras declararlos exequibles. Por ejemplo, las personas que son dueñas de este tipo de animales deben asumir su responsabilidad por daños y perjuicios que su mascota pueda llegar a causar a terceros.