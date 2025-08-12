Trabajo doméstico no remunerado en Colombia: 32 horas semanales equivaldrían a $195.000

El cuidado es un pilar silencioso pero fundamental para el crecimiento, el bienestar y el desarrollo, ya que sostiene la vida y la actividad humana de las generaciones actuales y futuras. Según el Foro Económico Mundial, si el trabajo de cuidado no remunerado se pagara, representaría el 9% del PIB mundial —unos 11 billones de dólares— y, en América Latina, equivaldría entre el 15,7% y el 24,2% del PIB regional. Esto lo ubicaría como uno de los mayores motores de la economía, por encima de la mayoría de las industrias individuales.
En Colombia, la mayor parte de las labores de cuidado recae en las mujeres. Según los datos del Dane, entre 2022 y 2023 los colombianos —ocupados o no— trabajaron en promedio 96.148 millones de horas al año, sumando actividades económicas y tareas de cuidado no remunerado. De ese total, las mujeres aportaron 54.902 millones de horas (57,1%), mientras que los hombres contribuyeron con 41.245 millones (42,9%). En conjunto, ellas trabajaron 1,3 veces más que ellos, dedicando 13.657 millones de horas adicionales cada año.
Durante ese mismo período, las mujeres destinaron el 65% de sus horas al cuidado y tareas domésticas sin pago, y el 35% restante a trabajos formales, mientras que los hombres dedicaron el 76,5% de su tiempo a trabajos formales y el 23,5% a labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado.
Pero al analizar solo a la población ocupada, la distribución cambia. En promedio, los colombianos ocupados dedicaron 63.689 millones de horas anuales al trabajo, de las cuales 50.776 millones fueron para labores formales dentro de la frontera del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), y 12.913 millones para trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Entre los hombres ocupados, el 86,7% de sus horas (31.552 millones) corresponden a trabajo formal y el 13,3% restante (4.843 millones) a tareas domésticas y de cuidado. Por su parte, las mujeres dedicaron 19.224 millones de horas a trabajo formal y 8.070 millones a trabajo doméstico y de cuidado, que equivalen al 70,4% y 29,6% de sus horas totales, respectivamente.
En otras palabras, incluso con empleo, las mujeres siguen cargando con más responsabilidades domésticas: del total de horas que las mujeres trabajaron en promedio entre 2022 y 2023, el 65% correspondió a tareas de cuidado no remunerado y el 35% restante a actividades dentro de la economía formal.