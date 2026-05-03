Doblete de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la goleada del Betis ante el Real Oviedo en LaLiga de España

El delantero pereirano Juan Camilo Cucho Hernández marcó doblete en la victoria del Real Betis sobre el Real Oviedo en LaLiga de España.
El colombiano llegó así a diez tantos en la presente temporada y es uno de los jugadores destacados del Betis, que es quinto en la tabla de posiciones, con 13 victorias, 14 empates y siete derrotas, con 52 goles a favor y 41 en contra.
El Cucho abrió el marcador a los 22 minutos, y luego volvió a celebrar a los 58, mientras que su compañero Abde Ezzalzouil lo hizo a los 45 minutos.