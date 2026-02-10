Miguel Ángel Borja sigue intratable: tres goles en tres partidos con su nuevo club. Vea su nuevo doblete

Miguel Ángel Borja parece no extrañar el escudo que dejó atrás. Desde su salida de River Plate, el delantero colombiano atraviesa un presente goleador que confirma que su olfato sigue intacto. En apenas tres partidos con Al Wasl, el atacante cordobés ya suma tres goles, convirtiéndose rápidamente en una de las principales armas ofensivas de su nuevo equipo.
El más reciente capítulo de su racha llegó este martes 10 de febrero, cuando Borja se reportó por partida doble en la derrota 3-2 de Al Wasl frente a Al Zawraa Sport Club, en Irak, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions Asiática 2. A pesar del resultado adverso, el colombiano fue la gran figura de su equipo y mantuvo viva la ilusión de cara al duelo de vuelta.