Miguel Ángel Borja sigue intratable: tres goles en tres partidos con su nuevo club. Vea su nuevo doblete

Miguel Ángel Borja parece no extrañar el escudo que dejó atrás. Desde su salida de River Plate, el delantero colombiano atraviesa un presente goleador que confirma que su olfato sigue intacto. En apenas tres partidos con Al Wasl, el atacante cordobés ya suma tres goles, convirtiéndose rápidamente en una de las principales armas ofensivas de su nuevo equipo. El más reciente capítulo de su racha llegó este martes 10 de febrero, cuando Borja se reportó por partida doble en la derrota 3-2 de Al Wasl frente a Al Zawraa Sport Club, en Irak, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions Asiática 2. A pesar del resultado adverso, el colombiano fue la gran figura de su equipo y mantuvo viva la ilusión de cara al duelo de vuelta.

El ‘Colibrí’ golpeó temprano. Apenas al minuto 5, Borja abrió el marcador con su primer gol en la competición, ilusionando a los suyos con un triunfo que parecía posible. Sin embargo, el partido se torció rápidamente tras la expulsión de un compañero al minuto 27, situación que condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a Al Wasl a replegarse. Ya en la segunda mitad, cuando el desgaste físico y la presión del rival parecían pasar factura, Borja volvió a aparecer. Al minuto 65, el colombiano anotó su segundo tanto de la noche y devolvió momentáneamente la ventaja a su equipo. La alegría, no obstante, fue efímera. Al Zawraa reaccionó con contundencia y en una ráfaga letal, con goles de Brayan Riascos a los 68’ y 76’, dio vuelta al marcador y dejó la serie cuesta arriba para el conjunto emiratí. Borja fue sustituido al minuto 80, tras dejarlo todo en el campo.

La serie se definirá el próximo martes en el Estadio Zabeel de Dubái, donde Al Wasl buscará la remontada apoyado en el gran momento de su delantero estrella. Para Borja y su equipo, la Champions Asiática 2 se ha convertido en el gran objetivo de la temporada, especialmente porque en la liga local el panorama no es alentador: se encuentran lejos de los primeros lugares, a 12 puntos del líder.