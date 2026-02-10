Elecciones 2026: Informe advierte mejoras en respeto por la vida, pero rezagos en el debate político

Con miras a las elecciones legislativas que se celebrarán en Colombia en menos de un mes, y que coincidirán con las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial, este martes la Defensoría del Pueblo, de la mano de aliados –entre ellos EL COLOMBIANO–, lanzó un informe que concluye que, si bien en el debate electoral avanza el respeto por la vida, persisten desafíos frente al lenguaje no violento y la difusión de información verificada.

El documento, realizado también por la Misión de Observación Electoral (MOE), tiene como origen un compromiso suscrito con organizaciones políticas y otros actores buscando fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía de cara a las elecciones de 2026. Según la Defensoría, de las 27 precandidaturas presidenciales que se sumaron al compromiso, se registró un nivel de avance del 81,7 % frente a la premisa de proteger la vida y promover la no violencia en la política. Además, se les realizó seguimiento a las precandidaturas que no lo han suscrito. Aunque no se evaluó el cumplimiento, sí el grado de alineación con los puntos contemplados en el compromiso para identificar su aporte al ambiente democrático. “Para este grupo, el nivel de alineación fue del 56,4 %. Los resultados confirman que la adopción de compromisos éticos y democráticos contribuye a mejorar la calidad del debate público”, declaró el organismo. De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, “en este compromiso no nos centramos en la violencia física armada directamente, sino en la calidad del debate electoral. Hicimos seguimiento al discurso de los candidatos y las candidatas, bajo una premisa histórica de nuestro país y es que el debate violento ha sido en el pasado un contexto propicio para pasar a la violencia física”.