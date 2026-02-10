Elecciones 2026: Informe advierte mejoras en respeto por la vida, pero rezagos en el debate político

Con miras a las elecciones legislativas que se celebrarán en Colombia en menos de un mes, y que coincidirán con las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial, este martes la Defensoría del Pueblo, de la mano de aliados –entre ellos EL COLOMBIANO–, lanzó un informe que concluye que, si bien en el debate electoral avanza el respeto por la vida, persisten desafíos frente al lenguaje no violento y la difusión de información verificada.
